Муравьи, которые годами были в ловушке в советском ядерном бункере, выжили самым ужасным образом

Источник материала: IT.Tut.by

Муравьи, которые годами находились в ловушке в советском ядерном бункере, выжили самым ужасным образом. Об этом рассказывает Science Alert со ссылкой на Journal of Hymenoptera Research .



Фото: Journal of Hymenoptera Research

В лесах западной Польши находится заброшенная советская ядерная база с двумя подземными бункерами, где когда-то хранились ядерные боеприпасы. После того, как военный комплекс был заброшен, эти искусственные пещеры стали отличными местами для ночлега летучих мышей.

В начале 2010-х годов добровольцы начали посещать эти бункеры для наблюдений за популяцией летучих мышей зимой, и сделали открытие иного рода: большая масса лесных муравьев (Formica polyctena) оказалась в ловушке на полу бункера, выжив без своей королевы, свежего воздуха, солнца и еды.

Когда этот подземный муравейник впервые обнаружили в 2013 году, в колонии уже насчитывалось до миллиона живых рабочих и еще несколько миллионов погибших. Популяция пополнялась не за счет рождаемости, а в результате настоящей катастрофы.

В потолке бункера находилась ржавая вентиляционная труба, соединяющая подземелье с лесом наверху. И прямо над над этим отверстием насекомые построили муравейник. Когда металл проржавел, некоторые «этажи» стали падать вниз, утягивая с собой муравьев.



Вентиляционная труба. Фото: Journal of Hymenoptera Research

Выжившие после падения насекомые попытались организоваться, несмотря на отсутствие королевы. В темноте они построили муравейник и поддерживали его круглый год.

В течение нескольких лет исследователи неоднократно заходили в бункер и с восхищением наблюдали, как эта изолированная популяция продолжала расти и выживать, несмотря на недостаток света, тепла или питания. Теперь ученые наконец-то поняли, что именно ели эти насекомые.

Разумеется, муравьи выживали за счет каннибализма — мертвые летучие мыши попадались им слишком редко. Исследователи собрали тела погибших с нескольких муравьиных «кладбищ», разбросанных по бункеру. Изучив 150 мертвых рабочих муравьев, команда заметила, что подавляющее большинство тел (примерно 93%) имеют следы укусов.

К счастью, муравьям больше не нужно поедать друг друга: в 2016 году в бункере поставили доску, соединяющую вентиляционную трубу с полом. В течение четырех месяцев почти все пойманные муравьи покинули бункер.