15 лет назад Франция обвинила белорусов в бомбардировке в Африке. Рассказываем эту историю

Источник материала: IT.Tut.by

15 лет назад, 6 ноября 2004 года, самолеты маленькой африканской страны Кот-д'Ивуар атаковали армию Франции — погибло девять человек. И, по словам французского министра оборона, за штурвалами были белорусские пилоты. Как развивался этот скоротечный конфликт, и почему он до сих пор окутан тайной, разбирался 42.TUT.BY.



Фото: wikipedia.org

Что за страна Кот-д'Ивуар, и почему ее самолеты могут просто так подняться в воздух и кого-то бомбить?

Кот-д'Ивуар — небольшое государство на западе Африки. Буквально Côte d’Ivoire переводится как «Берег слоновой кости», и до восьмидесятых годов страна так и называлась в русском языке.

С XIX века эти земли колонизировали французы, и почти столетие Кот-д'Ивуар провел в статусе колонии. После обретения независимости какое-то время казалось, что страна развивается довольно успешно. В семидесятых государство экспортировало за рубеж кофе, хлопок и какао и получало с этого отличные доходы.

Все рухнуло в восьмидесятых, когда все эти продукты резко подешевели, и сырьевая экономика Кот-д'Ивуар стала коллапсировать. Население обнищало и начало роптать. А когда в 1993 году умер президент Феликс Уфуэ-Буаньи, занимавший этот пост 33 года, выяснилось, что ни о какой политической стабильности в новых условиях нет и речи.

Второй президент, Анри Конан Бедье в попытке сплотить нацию ввел термин «ивуарскость» (Ivoirity) как общую культурную идентичность и самобытность всех жителей страны. Однако тут же выяснилось, что, хотя все граждане равны, некоторые равнее других.

В обиход ввели термины «коренные ивуарийцы», «полуивуарийцы» и даже «ивуарийцы по стечению обстоятельств» — у коренных, естественно, прав оказалось больше. На это накладывались и национальные, и религиозные вопросы (на севере в основном жили мусульмане, на юге христиане). И все это на фоне продолжающегося экономического кризиса.

В 1999 году президента Бедье свергли военные во главе с отставным генералом Робертом Геи. Несколько дней он пробыл главой государства, а потом попробовал провести выборы — и неожиданно их проиграл.

В итоге президентское кресло занял социалист Лоран Гбагбо, а Геи, пытавшийся убедить всех, что выиграл он, бежал из столицы и начал готовить новый переворот. 19 сентября 2002 года мятеж начался, но в этот раз у генерала ничего не вышло — возмутитель спокойствия был застрелен в первую же ночь восстания.



Лоран Гбагбо. Фото: thenewsgrip.com

Впрочем, смерть «вождя» мятежников не остановила. И в Кот-д'Ивуар началась гражданская война. Христиане против мусульман, одни этнические группы против других, ставленники соседних Либерии и Буркина-Фасо — противоречий хватало, и победитель был не определен. Но президент Гбагбо сумел слегка притушить конфликт.

Самостоятельно он этого сделать не сумел, но через ООН продавил решение поместить в Кот-д'Ивуар военный контингент из Франции. Четыре с половиной тысячи французских военных вошли в свою бывшую колонию. С такой силой повстанцы тягаться не смогли, и в 2003 году были подписаны мирные соглашения.

Конфликт на время затих, но правительство контролировало только часть страны. Войска обеих сторон остались в боевой готовности, а инциденты случались едва ли не ежедневно.

Как получилось, что ВВС Кот-д'Ивуар начали бомбить французских солдат — их же позвал в страну президент?

4 ноября 2004 года президент Лоран Гбагбо приказал авиации страны отбомбиться по позициям «Новой силы» — одной из самых мощных повстанческих группировок. Ни о каких ударах по французам речи не шло — теоретически это был бы «выстрел себе в ногу».

И тем не менее, 6 ноября 2004 года два штурмовика Су-25 ВВС Кот-д'Ивуар взлетели и нанесли бомбовый удар именно по французским миротворцам на базе в Буаке. Потери у миротворческого контингента оказались большими: 9 убитых. 31 раненый, один погибший американец (не военный). Буквально сразу же президент Гбагбо заявил, что удар был ужасной ошибкой. Но оправдания не подействовали.

Президент Франции Жак Ширак был в ярости. Немедленно был отдан приказ — мстить, причем быстро и жестко. Французские ВВС (по другим данным — сухопутные силы) оперативно добрались до аэропорта в столице Ямусукро — и там не осталось ничего целого. Два Су-25, которые ударили по Буаке, превратились в обломки. То же произошло с вертолетами, которые были в том же аэропорту — за несколько минут вся авиация страны перестала существовать.



Буаке, Ямусукро и Абиджан, подвергшиеся бомбежкам и обстрелом, на карте Кот-д'Ивуар. Источник: wikipedia.org

Президент Гбагбо заявил, что « Кот-д'Ивуар не воюет с Францией », но разъяренные военные совершили несколько нападений на французов. В ответ наземные войска Франции выдвинулись к крупнейшему городу Абиджан, заняли его, погибли люди — ивуарцы заговорили о том, что «настала жизнь под оккупацией», а официальные лица заявляли, что Франция не помогает окончить гражданскую войну, а разжигает ее .

Что было дальше и при чем тут белорусы?

А вот это — самая темная часть истории. Буквально через шесть дней после бомбардировки Буаке министр обороны Франции Мишель Алио-Мари (кстати, первая женщина на этом посту) заявила, что Су-25 были поставлены из Беларуси. Мало того, самолетами управляли якобы белорусские летчики-наемники . А может и не наемники, а кадровые пилоты Вооруженных сил РБ.

Через несколько дней появилась информация, что после уничтожения ивуарской авиации белорусы будто бы бежали в соседнюю страну Того, где их арестовали и готовы выдать Франции. Казалось, впереди грандиозный скандал и международный суд с неясными, но очевидно серьезными репутационными потерями для Беларуси, которая в 2004 году и так чувствовала себя неуютно в условиях недавно введенных санкций.

А потом все внезапно закончилось. Никакого расследования, никаких арестованных, никакого международного резонанса. Белорусский МИД заявил о том, что военных из РБ в Кот-д'Ивуар не было, и опровергнуть эту позицию никто не смог. Хотя в 2010 году Wikileaks опубликовала документы, которые вроде как свидетельствовали о реальном участии белорусских летчиков в ударе по базе в Буаке. Но разоблачения Ассанжа и его компании не всеми принимаются всерьез.

Белорусские пилоты, о которых с такой уверенностью вещал Париж, внезапно растворились в воздухе. О том, что штурмовики Су-25 были поставлены из Беларуси, тоже как-то позабыли — тем более, что никаких убедительных доказательств никто так и не удосужился предоставить. Объяснение Гбагбо, что самолеты совершили налет на французскую базу по ошибке, внезапно оказалось вполне удовлетворительным. И потихоньку дело замяли.

Гражданская война в Кот-д'Ивуар продолжалась до 2007 года, и закончилась соглашением сторон. А в 2010 году началась снова, и вновь в конфликте всплыло участие Беларуси — помните вертолетный скандал (на Беларусь пало подозрение, что наша страна поставила в Кот-д'Ивуар военные вертолеты в нарушение эмбарго ООН)? Лоран Гбагбо был в итоге свергнут, в 2011 году передан в Международный уголовный суд в Гааге — и этой зимой оправдан.



Ситуация в стране на 2011 год. Север контролируют повстанцы, юг — правительство. Фото: wikipedia.org

А конкурент Гбагбо, Алассан Уаттара правит в Кот-д'Ивуар и сегодня, получает по 80% голосов на выборах и, кажется, наладил в стране стабильность. Никакого официального военного сотрудничества Беларуси и Кот-д'Ивуар сейчас не осуществляется — это 42.TUT.BY подтвердили в Министерстве обороны.

Почему белорусские пилоты внезапно появились и так же внезапно исчезли?

Насколько правдоподобно участие белорусских пилотов в этом странном инциденте — вопрос спорный.

В принципе, в том, что в начале нулевых наемники из Беларуси могли служить в вооруженных силах африканской страны, ничего удивительного нет. Распад СССР и исчезновение советской армии оставили без работы огромное количество военных специалистов. Кто-то вписался в мирную жизнь, кто-то продолжил службу в вооруженных силах стран СНГ, но немало подалось и в наемники. Кто-то воюет и сейчас — например, белорусы нашлись в ЧВК Вагнера в Сирии .

Но отсутствие конкретных доказательств того, что именно белорусы разбомбили французов, пока неоспоримо. Кстати, крайне удивительно, что наемники внезапно настолько плохо разбираются в навигации, что отбомбились по французской базе вместо позиций повстанцев.

Самое интересное в этой истории — причины поведения французского руководства. Начать с жестких заявлений, фактически обвинить страну в неправомерных действиях, а потом резко «сдать назад» — это очень странно. Возможно, на это есть две причины.

Первое: допустим, белорусских летчиков вообще не было. Но по какой-то причине официальный Париж был настолько уверен в их существовании, что хотел сообщить про это всему миру. И, когда стало очевидно, что информация ложная, просто постарался замять дело.

Второе: белорусские летчики были, и французов разбомбили именно они. И вот здесь версий, почему показательного суда над убийцами европейских солдат так и не произошло, несколько. Часть из них изложены в газете «Ле Монде» — причем статья опубликована в феврале 2016 года , через 12 лет после событий. То есть некоторые круги во Франции по-прежнему сохраняют интерес к теме.



Штурмовики Су-25 ВВС Беларуси. Такие же (но неизвестно, белорусские ли) наносили удар по базе в Буаке. ​​Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Итак, версия номер один. Бомбардировка базы в Буаке была не случайной. А фактически заказанной французскими верхами. По этой версии, Гбагбо очень сильно не нравился Парижу, был неспособен преодолеть кризис и заслуживал наказания. Но он вел себя достаточно лояльно по отношению к Франции и не давал формального повода к открытию военных действий.

Поэтому было решено договориться с некими высокими чинами в ивуарской армии — чтобы в нужный момент штурмовики ВВС Кот-д'Ивуар отбомбились по лагерю в Буаке, который на тот момент должен был быть пустым. Но плохая координация действий привела к тому, что в Буаке оказалось полно военных, что и привело к огромным потерям. И, узнав об этом, французское руководство резко постаралось забыть об инциденте и участии в нем «белорусов».

Версия номер два. Франции нужен был предлог для ухода из Кот-д'Ивуар, и она сознательно позволила Гбагбо нарушить перемирие, чтобы ситуация поскорее разрешилась. Либо побеждает президент, либо повстанцы, и победитель берет власть в стране, а роль Франции на этом закончена. Но что-то пошло не так.

Версия номер три, самая правдоподобная. Возможный судебный процесс над белорусскими летчиками в Париже, считает «Ле Монде», мог выявить неприглядную роль французского торговца оружием Роберта Монтойя, который в то время проживал в Того и имел непосредственное отношение к поставкам в Кот-д'Ивуар вооружений, в том числе из стран бывшего СССР .

Автор этой версии считает, что именно Монтойя провернул операцию с поставкой Су-25 из Беларуси в Кот-д'Ивуар. При этом торговец оружием мог вращаться в высших кругах французского истеблишмента, и его раскрытие могло затронуть интересы влиятельнейших людей Франции. В таком случае внезапное исчезновение уже «задержанных в Того» летчиков вполне обоснованно.

Судя по всему, тех, кто непосредственно отвечал на тот момент за французскую политику, со временем и впрямь могут привлечь к ответственности. Так, судья Сабина Херис, которая ведет расследование дела о бомбардировке Буаке с 2012 года, не исключает, что и тогдашняя министр обороны Мишель Алиот-Мари, и глава МВД Доминик де Вильпен, и министр иностранных дел Мишель Барнье сознательно саботировали работу судов по этому вопросу. И в будущем, возможно, всем трем политиком грозит тюрьма и огромный штраф.

Словом, точка в вопросе «бомбили ли белорусские пилоты на белорусских Су-25 французскую базу в Кот-д'Ивуар» даже сейчас, 15 лет спустя, не поставлена.