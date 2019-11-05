В Беларуси наблюдались проблемы с запуском приложений банков и доступом к сайтам госорганов

Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня байнет «штормило». Так, пользователи жаловались на проблемы с доступом в приложения некоторых белорусских банков. Также у клиентов некоторых провайдеров со стационарного компьютера не открывался ряд сайтов государственных органов.



Фото: freestocks.org / Unsplash

Пользователи испытывали проблемы с запуском «Альфа-Банка», «БПС-Сбербанка», «Приорбанка» и «Беларусбанка».

Так, в Twitter-аккаунте «Альфа-банка» сказано следующее: «Из-за высокой нагрузки на InSync наблюдаются проблемы при входе: приложение долго грузится, никакая ошибка не появляется. Технические специалисты уже занимаются восстановлением производительности!»

«В настоящий момент временно недоступны операции по платежным карточкам в мобильном и интернет-банке. Ведутся оперативные работы по восстановлению работоспособности систем. Приносим извинения за временные неудобства», — говорится на сайте «Приорбанка»

А в техподдержке «БПС-Сбербанка» сообщают: «Уважаемые клиент, в настоящее время наблюдается технический сбой в работе системы „Сбербанк-онлайн“. Воспользуйтесь, пожалуйста, системой позже. Специалисты делают все возможное для решения этой проблемы».

Кроме того, у клиентов некоторых провайдеров наблюдались проблемы с доступом с ПК на сайты Следственного комитета, МВД, Государственного пограничного комитета. При этом страницы доступны с мобильных устройств.





В Hoster и beCloud не смогли подтвердить наличие проблем или атак на дата-центр. В «Белтелекоме» не удалось оперативно получить комментарий.

Дополнено. Примерно в семь часов вечера доступ к сайтам государственных органов был восстановлен. Также заработало приложение InSync «Альфа-Банка».