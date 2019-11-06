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Как раз для выходных: ловите два инстаграм-аккаунта со смешными видео

07.11.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В интернете можно найти и скачать полное собрание сочинений Гофмана, а можно наткнуться на какое-нибудь очень (простите) тупое видео, как ребенок нелепо падает лицом в лужу. Сейчас в стране большие выходные, поэтому 42.TUT.BY поднимает вам настроение уловом инстаграм-аккаунтов, которые не претендуют на интеллектуальный клад. Мы, в свою очередь, не претендуем на открытие Америки. Но это уж точно посвежее старых мемов!

1. Вика Пузикова и ее ироничный рэпчик

Вике 19 лет, и она занимается продакшеном видео, а еще — комик. В общем-то, совмещение этих сфер деятельности и есть суть аккаунта девушки. Именно она сделала ролик, который так пришелся по душе пользователям Twitter на прошлой неделе — пародию на офисную жизнь. Мышка, кулер, скучный коллега, который говорит «доброго времени суток» и «бизнес-человеки» — все это звучит суперуныло, но в видео от Вики превращается в неимоверно смешную вещь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Вика Пузикова (@p_upok) on Nov 1, 2019 at 2:20am PDT

Мы бы назвали Вику героиней нашего времени: она уже превратила странные видео и свой инстаграм в площадку для рекламы. Да-да: «рэп для коллег» — это тоже коллаборация с диджитал-курсами, представляете? А еще оцените видео Вики для российского оператора связи «Мегафон» — и не сразу понимаешь, что видишь какую-то рекламу! Просто повторяешь «разноцветные кружки в качестве HD» и запускаешь ролик еще раз. Предупреждаем: если начнете — не остановитесь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Вика Пузикова (@p_upok) on Oct 8, 2019 at 4:50am PDT

Пользователи тоже кайфуют и пишут: «Кстати, реально лучшая реклама „Мегафона“ за последние десять тысяч лет». В общем, если вы соскучились по странным роликам на телике, не волнуйтесь: теперь они в Викином инстаграме.

2. Антон Лапенко и его пародии на TV 20 века

@anton_lapenko: 686 000 фолловеров.

В инстаграме актера Антона Лапенко вы найдете нарочито театрализованные пародии на разные детективные (и не только) передачи, которые мелькали в эфире 90-х, а то и, возможно, СССР. Автор этого инстаграма постарше — ему 33 года, и у него есть диплом ВГИКа. Так что, подписываясь на Антона, можете быть уверены: это перфомансы со знаком качества. У актера прописаны образы постоянных героев (например, Катамаранова), и вы можете следить за их приключениями типа ловли подболотников на YouTube, если инстаграм вам не подходит.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anton Lapenko (@anton_lapenko) on Oct 2, 2019 at 10:39am PDT

Выглядят видео реально как из прошлого за счет трясущейся камеры, кривой склейки кадров и наложенных «прыгающих» помех. Ну и конечно, большая часть эффекта достигается за счет образа Антона: во-первых, кажется, что его усы пахнут нафталином, во-вторых, толстые очки со стеклами-телескопами были, наверное, у каждого деда в семье.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anton Lapenko (@anton_lapenko) on Sep 5, 2019 at 5:11am PDT

Эти видео можно смотреть бесконечно, потому что, когда услышишь одну странную фразочку, ждешь еще и еще. Например, зацените этого романтичного инженера, который не называет бабье лето тетушкиным, потому что «бабы они не бабы, они женщины — ну, женское лето». Обнять и плакать. От смеха.

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