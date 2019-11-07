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Ученые: комнатные растения на самом деле не «очищают» воздух в доме

08.11.2019 11:55 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Новое исследование подтверждает, что комнатные растения на самом деле не «очищают» воздух в вашем доме. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology.

Ученые: комнатные растения на самом деле не «очищают» воздух в доме
Фото: Leonardo Iheme / Unsplash

Критический обзор, основанный на 30-летних исследованиях, привел к выводу, что комнатные растения имеют небольшую ценность для очищения воздуха (если вообще имеют). Авторы утверждают, что согласно 196 экспериментальным результатам, для обычного дома или офиса площадью 140 м2 потребуется 680 комнатных растений или по пять на квадратный метр для достижения того же эффекта, что и пара открытых окон.

Если же вы хотите «улучшить» качество воздуха в дома сверх того, что могут дать окна, двери или обычный кондиционер, то вам потребуется примерно сто растений на квадратный метр. Очевидно, что в обычную квартиру столько не влезет.

Таким образом, комнатные растения приятны глазу, но они не очищают воздух в помещении достаточно быстро, чтобы повлиять на качество воздуха.

Корни этого мифа уходят в 1989-й, когда NASA провело исследование, чтобы выяснить, могут ли растения фильтровать вызывающие рак химические вещества на космических станциях. Они поместили растения в воздухонепроницаемую камеру размером менее кубического метра и сообщили, что до 70% токсичных загрязнителей в воздухе были удалены в течение дня.

Но небольшая герметичная камера и реальное помещение очень отличаются, так что со временем исследование NASA и последующие исследования были в значительной степени вырваны из контекста. Авторы нового исследования поясняют, что в обычном здании спертый воздух в помещениях постоянно заменяется свежим воздухом снаружи, причем на порядок быстрее, чем в экспериментах с камерой.

То есть, в здании с чрезвычайно низким расходом воздуха одно растение в горшке на квадратный метр может достичь эффективности в 20%. Но это число стремительно уменьшается, если скорость воздушного обмена хотя бы незначительно меняется.

Это не значит, что мы не должны продолжать изучать растения в закрытых камерах — все же они показали свою эффективность для «биоочистителей». Но вот в обычных жилых квартирах растения не заменят открытое окно.

 
 
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Новое исследование подтверждает, что комнатные растения на самом деле не «очищают» воздух в вашем доме. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на Journal of Exposure Science &...
 
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