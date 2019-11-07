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Болезнь как у Элизабет Тейлор. Семь мутаций и болезней глаз, что дают необычную внешность
08.11.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Глаза не только «зеркало души», но и способ поставить диагноз. Рассказываем о семи мутациях и болезнях глаз, что наделяют своих обладателей необычной внешностью.
Голубые глаза и седая прядь
Возможно, вы видели красивые фото, где у людей с черной кожей ярко-голубые глаза. На самом деле это не дар, а свидетельство генетического заболевания под названием
Это наследственное заболевание, которое характеризуется не только необычным цветом радужки, но и гетерохромией, седой прядью надо лбом, «греческим профилем» и врожденной тугоухостью. Плюс ко всему у больных зачастую сросшиеся брови и патология конечностей, например гипоплазия кистей и мышц, ограничение подвижности локтевых, лучезапястных и межфаланговых суставов, слияние отдельных костей запястья и плюсны. Так что на фото попадают самые красивые носители мутации, а остальные остаются за кадром. В среднем заболевание встречается у одного из 40 000 человек.
Пышные ресницы
Знаменитая актриса Элизабет Тейлор могла похвастаться не только необычным цветом глаз, но и двойным рядом ресниц. Это аномалия развития под названием
К слову, это отклонение наиболее часто отмечается в ветеринарии у некоторых пород собак: у бульдогов, пекинесов, пуделей, йоркширских терьеров, кокер-спаниелей, такс и других.
Крапинки на радужке
Красивые карие крапинки на радужке глаза могут свидетельствовать о таком заболевании, как
Кольца на глазах
Если на границе радужной оболочки видны желтовато-зеленые или зеленовато-коричневые кольца, то это, скорее всего, отложения меди. Подобные
Это врожденное либо приобретенное нарушение метаболизма меди, приводящее к тяжелейшим наследственным болезням центральной нервной системы и внутренних органов. В среднем оно встречается у трех человек из 100 000, и чаще всего — в народностях, где распространены близкородственные браки.
Пигментация по периферии роговицы от желтоватого до темно-коричневого цвета — это уже
А вот если вы заметили, что у вас внезапно появилось белое кольцо на роговице, то вам нужно срочно сдать анализы. Такое изменение может свидетельствовать о высоком уровне холестерина и триглицеридов (жировые субстанции в крови), что способно спровоцировать сердечный приступ.
Узелки и нити на зрачке
Если на зрачке заметны какие-то узелки и нити, то, возможно, это
Эти нити могут прилипать к роговице или хрусталику, но чаще всего к различным частям радужной оболочки. Прилипание к роговице может вызвать небольшие помутнения роговицы, в то время как прилипание к хрусталику способно стать причиной мелких катаракт.
Черные глаза без радужки
Это не модные линзы, а
Врожденная аниридия зачастую сочетается с другими патологиями развития глаза, такими как гипоплазия зрительного нерва, катаракта, изменения роговицы. Вместе с черными глазами человек получает снижение остроты зрения, которое практически не поддается коррекции, светобоязнь, горизонтальный нистагм, иногда врожденную глаукому.
Разные зрачки
Если у человека странный взгляд, то это, возможно,
Это может быть спровоцировано повреждением глаза или же приемом лекарств и психоактивных веществ. Но обычно анизокория является следствием поражения эфферентных нервных волокон в глазодвигательном нерве, контролирующем движения зрачка, или симпатических нервных волокон.
Кроме того, этот симптом является составной частью
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Глаза не только «зеркало души», но и способ поставить диагноз. Рассказываем о семи мутациях и болезнях глаз, что наделяют своих обладателей необычной...
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