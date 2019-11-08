Шесть случаев, когда мир был на грани Третьей мировой из-за ложной тревоги

Источник материала: IT.Tut.by

Сорок лет назад наш мир был на грани войны из-за компьютерной ленты: глупая случайность могла привести к началу конфликта или даже Третьей мировой. 42.TUT.BY вспоминает этот и еще пять случаев ложного срабатывания системы.

Ошибка компьютерной ленты



25-тонная дверь в ядерном бункере в горах Шайенн

9 ноября 1979 года на компьютеры системы NORAD (Командования воздушно-космической обороны Северной Америки) в горах Шайенн поступили тревожные данные: средства космической разведки зафиксировали массированный советский ракетный обстрел США с применением как межконтинентальных баллистических ракет, так и баллистических ракет подводных лодок.

Эти же данные были переданы на информационные табло Национального командного центра в Пентагоне, штаба Тихоокеанского командования США в Гонолулу, а также других штабов и органов управления.

Информация выглядела достоверной. После короткого совещания около тысячи дежурных расчетов МБР Minitman получили команду привести ракеты в боевую готовность. В воздух поднялись десять истребителей-перехватчиков для визуальной и приборной верификации подлетающих ракет, а также самолет президентского воздушного командного пункта (но без президента на борту).

К счастью, через шесть минут после получения сигнала атака была признана ложной. За это время военные проверили данные со спутников раннего предупреждения и радаров, и ни одна система не подтвердила извещения об атаке.

Дальнейшее расследование показало, что кто-то случайно загрузил в компьютер, находящийся на боевом дежурстве, компьютерную ленту с программой, предназначенной для отработки действий при ракетном нападении.

Тревога из-за сбоя на линии электропередачи



Вид на Нью-Йорк во время «блэкаута» 9 ноября 1965 года. Фото: Everett Collection Historical/Alamy

Не самый известный, но любопытный случай ложного срабатывания системы из-за одной линии электропередачи был зафиксирован также 9 ноября.

В этот день в 1965 году Управление гражданской обороны при Администрации президента США расценило массовое отключение электричества в стране как результат ядерного удара и привело силы ГО в полную готовность.

Дело в том, что вокруг крупнейших американских городов были установлены контрольно-измерительные приборы, которые должны были замерять электромагнитный фон. В случае атаки на страну сигнал об опасности передавался на командный пост: при взрыве на пульте загоралась красная лампочка, при сбое в работе — желтая или зеленая. В тот раз из-за сбоя в электросети на двух пунктах загорелась именно красная лампочка.

А так как замеры были эквивалентные фону, возникающему в результате ядерного взрыва, то командный центр Управления по планированию действий в чрезвычайных ситуациях был приведен в полную боевую готовность.

В итоге выяснилось, что все началось с одной-единственной линии электропередачи из Ниагарского энергоузла, что вышла из строя в тот день. Однако через 4 секунды от перегрузки сгорели еще пять линий. Так как генератор энергетического узла стал нестабильным, он автоматически отключился. И в результате большая часть энергетической системы северо-востока США вышла из строя из-за дисбаланса между производством и потреблением электроэнергии. 30 миллионов жителей США и Канады остались без света на 13 часов.

Практически «скайнет» из-за дешевого компьютерного чипа



Изображение из архива NORAD. Фото: norad.mil

3 июня 1980 года мир был на краю целых 10 минут из-за дефектного чипа стоимостью 46 центов.

В этот день (или, вернее, ночь) в 2.26 по Североамериканскому восточному времени на главный командный пункт Стратегического командования ВВС США поступила информация о запуске с подводных лодок двух баллистических ракет в направлении США. А через 18 секунд на табло появились точки запусков множества других ракет.

Несмотря на то, что дисплеи показывали разное количество обнаруженных ракет, с двумя нулями вместо одного или нескольких, оперативный дежурный все равно отдал распоряжение дежурным экипажам стратегической бомбардировочной авиации немедленно отправляться на взлет и связался с пунктом управления NORAD. Но там ответили, что не зафиксировали ни одного пуска.

Вскоре с табло исчезли все точки запуска, а спутники не обнаружили ни одной ракеты в воздухе согласно полученным ранее координатам. Однако экипажи продолжали оставаться в своих бомбардировщиках с выключенными двигателями.

Через какое-то время на КП Стратегического командования ВВС поступил сигнал о пуске межконтинентальной баллистической ракеты с территории СССР в направлении США. Такие же данные получил дежурный офицер Национального командного центра в Пентагоне.

Дежурные офицеры на ключевых командных пунктах провели срочное селекторное совещание и пришли к выводу, что это ложное срабатывание (слишком уж странными выглядели цифры на табло), и приказали экипажам бомбардировщиков вернуться в дежурный модуль. Все решилось буквально за несколько минут.

Оказалось, что причиной паники послужила одна-единственная неисправная микросхема, которая случайно вышла из строя, что и привело к отображению случайных чисел вместо количества запущенных ракет.

Самый известный случай ложного срабатывания



Фото: Подполковник Станислав Евграфович Петров. Фото: из личного архива

Пожалуй, эта история известна всем. В ночь на 26 сентября 1983 года подполковник Станислав Петров дежурил на командном пункте Серпухов-15, что в 100 километрах от Москвы. Это было не самое простое время для СССР: всего за три с половиной недели до того Союз сбил южнокорейский пассажирский самолет , и холодная война была на подъеме.

В этот командный пункт поступала информация от космической системы раннего предупреждения «Око». Если «Око» фиксировало данные о ракетном нападении, то информация отправлялась дежурному, и тот немедленно сообщал о ЧП руководству страны.

Но 26 сентября, когда компьютер внезапно сообщил о запуске ракет с американской базы, Петров поступил несколько иначе. Он видел, что запуск был произведен только из одной точки, причем состоял всего из нескольких ракет. К тому же «визуальщики» — обычные солдаты, которые отслеживают обстановку в воздушном и космическом пространстве на экранах в темных комнатах — не подтвердили данные об атаке. В итоге подполковник пришел к выводу, что это ложное срабатывание, и передал соответствующее оповещение по цепочке командованию.

Позже оказалось, что он был прав и причиной послужила засветка датчиков спутника солнечным светом, отраженным от высотных облаков.

Станислав Петров умер в 2017 году в возрасте 77 лет. За 11 лет до этого, в 2006 году, в Штаб-квартире ООН ему вручили специальную награду международной общественной организации «Ассоциация граждан мира». Она представляет собой хрустальную статуэтку «Рука, держащая земной шар» с выгравированной на ней надписью «Человеку, который предотвратил ядерную войну».

Норвежский ракетный инцидент

24 года назад, 25 января 1995 года, между Россией и США из-за цепочки случайностей едва не началась настоящая ядерная война.

Тогда норвежско-американская группа ученых запустила с ракетного полигона Аннёйа, что на одноименном острове у северо-восточного побережья Норвегии, четырехступенчатую исследовательскую ракету Black Brant XII. Она несла научное оборудование для изучения полярных сияний и, что важно, шла на север по высокой баллистической траектории, достигнув в апогее 1453 км высоты.

Более того, носитель после отключения двигателя продолжил набирать высоту и попал в середину коридора, используемого при запуске межконтинентальных баллистических ракет из Северной Дакоты в сторону Москвы. А одна из ступеней ракеты закончила активный полет на той же высоте и скорости, что походили на показатели баллистической ракеты, запускаемой с американской подводной лодки Trident.

Все это обнаружила российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Было решено, что ракета может быть началом внезапной ядерной атаки. Так что ракетные войска стратегического назначения привели в боевую готовность, а тогдашнему президенту России Борису Ельцину принесли ядерный чемоданчик, с помощью которого можно было нанести ответный ядерный удар по США.



«Ядерный чемоданчик» в экспозиции музея Ельцин-центра. Фото: Леонид Макаров / wikipedia.org

Может, потому, что это был первый раз, когда Ельцин «положил палец на кнопку», глава государства не спешил отдавать приказ о начале атаки. Это и спасло мир от Третьей мировой. В течение нескольких минут СПРН зафиксировала, что ракета стала удаляться от территории России и спустя 24 минуты приземлилась в районе Шпицбергена. Возможно, эти секунды промедления и спасли нас от гибели.

Впоследствии в США сказали, что реакция российской стороны походила на паранойю и что Норвегия дважды до начала запуска ракеты предупреждала Россию о готовящемся эксперименте.

Потеря контроля над ракетами



Пуск ракеты LGM-30G Minuteman III 8 июня 1994 года. Фото: wikipedia.org

Этот инцидент произошел относительно недавно, 23 октября 2010 года.

В тот день на военно-воздушной базе Уоррен в штате Вайоминг на 45 минут вышла из строя система контроля над 50 баллистическими ракетами. Всего на базе, получившей название в честь первого сенатора от Вайоминга Фрэнсиса Уоррена, хранилось150 межконтинентальных баллистических ракет Minuteman-III.

Впоследствии американские чиновники заверили, что сбой не представлял опасности для населения, так как на базе действует многоуровневая система защиты. Они также подчеркнули , что нет никаких оснований полагать, будто это было сделано намеренно или же это являлось делом рук иностранных правительств либо террористов.

В качестве причины назвали «подозрительную аппаратную проблему», что вызвала сразу несколько ошибок с управляющими компьютерами. То есть сбой в коммуникации вывел из строя систему контроля, и почти час военные даже не знали, кто контролирует их ракеты.

Однако по словам официальных лиц, если бы США потребовалось запустить ракеты Minuteman III в пострадавшей эскадрилье во время сбоя, то военные использовали бы резервные системы.

Но все равно проблема была достаточно серьезной, чтобы о ней сообщили президенту Бараку Обаме, министру обороны и другим высокопоставленным чинам. При этом базы с ракетами Minuteman III, что расположены в Монтане и Северной Дакоте, от сбоев не пострадали.