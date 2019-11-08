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Шесть случаев, когда мир был на грани Третьей мировой из-за ложной тревоги

09.11.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Сорок лет назад наш мир был на грани войны из-за компьютерной ленты: глупая случайность могла привести к началу конфликта или даже Третьей мировой. 42.TUT.BY вспоминает этот и еще пять случаев ложного срабатывания системы.

Ошибка компьютерной ленты

Шесть случаев, когда мир был на грани Третьей мировой из-за ложной тревоги
25-тонная дверь в ядерном бункере в горах Шайенн

9 ноября 1979 года на компьютеры системы NORAD (Командования воздушно-космической обороны Северной Америки) в горах Шайенн поступили тревожные данные: средства космической разведки зафиксировали массированный советский ракетный обстрел США с применением как межконтинентальных баллистических ракет, так и баллистических ракет подводных лодок.

Эти же данные были переданы на информационные табло Национального командного центра в Пентагоне, штаба Тихоокеанского командования США в Гонолулу, а также других штабов и органов управления.

Информация выглядела достоверной. После короткого совещания около тысячи дежурных расчетов МБР Minitman получили команду привести ракеты в боевую готовность. В воздух поднялись десять истребителей-перехватчиков для визуальной и приборной верификации подлетающих ракет, а также самолет президентского воздушного командного пункта (но без президента на борту).

К счастью, через шесть минут после получения сигнала атака была признана ложной. За это время военные проверили данные со спутников раннего предупреждения и радаров, и ни одна система не подтвердила извещения об атаке.

Дальнейшее расследование показало, что кто-то случайно загрузил в компьютер, находящийся на боевом дежурстве, компьютерную ленту с программой, предназначенной для отработки действий при ракетном нападении.

Тревога из-за сбоя на линии электропередачи

Вид на Нью-Йорк во время "блэкаута" 9 ноября 1965 года. Фото: Everett Collection Historical/Alamy
Вид на Нью-Йорк во время «блэкаута» 9 ноября 1965 года. Фото: Everett Collection Historical/Alamy

Не самый известный, но любопытный случай ложного срабатывания системы из-за одной линии электропередачи был зафиксирован также 9 ноября.

В этот день в 1965 году Управление гражданской обороны при Администрации президента США расценило массовое отключение электричества в стране как результат ядерного удара и привело силы ГО в полную готовность.

Дело в том, что вокруг крупнейших американских городов были установлены контрольно-измерительные приборы, которые должны были замерять электромагнитный фон. В случае атаки на страну сигнал об опасности передавался на командный пост: при взрыве на пульте загоралась красная лампочка, при сбое в работе — желтая или зеленая. В тот раз из-за сбоя в электросети на двух пунктах загорелась именно красная лампочка.

А так как замеры были эквивалентные фону, возникающему в результате ядерного взрыва, то командный центр Управления по планированию действий в чрезвычайных ситуациях был приведен в полную боевую готовность.

В итоге выяснилось, что все началось с одной-единственной линии электропередачи из Ниагарского энергоузла, что вышла из строя в тот день. Однако через 4 секунды от перегрузки сгорели еще пять линий. Так как генератор энергетического узла стал нестабильным, он автоматически отключился. И в результате большая часть энергетической системы северо-востока США вышла из строя из-за дисбаланса между производством и потреблением электроэнергии. 30 миллионов жителей США и Канады остались без света на 13 часов.

Практически «скайнет» из-за дешевого компьютерного чипа

Шесть случаев, когда мир был на грани Третьей мировой из-за ложной тревоги
Изображение из архива NORAD. Фото: norad.mil

3 июня 1980 года мир был на краю целых 10 минут из-за дефектного чипа стоимостью 46 центов.

В этот день (или, вернее, ночь) в 2.26 по Североамериканскому восточному времени на главный командный пункт Стратегического командования ВВС США поступила информация о запуске с подводных лодок двух баллистических ракет в направлении США. А через 18 секунд на табло появились точки запусков множества других ракет.

Несмотря на то, что дисплеи показывали разное количество обнаруженных ракет, с двумя нулями вместо одного или нескольких, оперативный дежурный все равно отдал распоряжение дежурным экипажам стратегической бомбардировочной авиации немедленно отправляться на взлет и связался с пунктом управления NORAD. Но там ответили, что не зафиксировали ни одного пуска.

Вскоре с табло исчезли все точки запуска, а спутники не обнаружили ни одной ракеты в воздухе согласно полученным ранее координатам. Однако экипажи продолжали оставаться в своих бомбардировщиках с выключенными двигателями.

Через какое-то время на КП Стратегического командования ВВС поступил сигнал о пуске межконтинентальной баллистической ракеты с территории СССР в направлении США. Такие же данные получил дежурный офицер Национального командного центра в Пентагоне.

Дежурные офицеры на ключевых командных пунктах провели срочное селекторное совещание и пришли к выводу, что это ложное срабатывание (слишком уж странными выглядели цифры на табло), и приказали экипажам бомбардировщиков вернуться в дежурный модуль. Все решилось буквально за несколько минут.

Оказалось, что причиной паники послужила одна-единственная неисправная микросхема, которая случайно вышла из строя, что и привело к отображению случайных чисел вместо количества запущенных ракет.

Самый известный случай ложного срабатывания

Шесть случаев, когда мир был на грани Третьей мировой из-за ложной тревоги
Фото: Подполковник Станислав Евграфович Петров. Фото: из личного архива

Пожалуй, эта история известна всем. В ночь на 26 сентября 1983 года подполковник Станислав Петров дежурил на командном пункте Серпухов-15, что в 100 километрах от Москвы. Это было не самое простое время для СССР: всего за три с половиной недели до того Союз сбил южнокорейский пассажирский самолет, и холодная война была на подъеме.

В этот командный пункт поступала информация от космической системы раннего предупреждения «Око». Если «Око» фиксировало данные о ракетном нападении, то информация отправлялась дежурному, и тот немедленно сообщал о ЧП руководству страны.

Но 26 сентября, когда компьютер внезапно сообщил о запуске ракет с американской базы, Петров поступил несколько иначе. Он видел, что запуск был произведен только из одной точки, причем состоял всего из нескольких ракет. К тому же «визуальщики» — обычные солдаты, которые отслеживают обстановку в воздушном и космическом пространстве на экранах в темных комнатах — не подтвердили данные об атаке. В итоге подполковник пришел к выводу, что это ложное срабатывание, и передал соответствующее оповещение по цепочке командованию.

Позже оказалось, что он был прав и причиной послужила засветка датчиков спутника солнечным светом, отраженным от высотных облаков.

Станислав Петров умер в 2017 году в возрасте 77 лет. За 11 лет до этого, в 2006 году, в Штаб-квартире ООН ему вручили специальную награду международной общественной организации «Ассоциация граждан мира». Она представляет собой хрустальную статуэтку «Рука, держащая земной шар» с выгравированной на ней надписью «Человеку, который предотвратил ядерную войну».

Норвежский ракетный инцидент

24 года назад, 25 января 1995 года, между Россией и США из-за цепочки случайностей едва не началась настоящая ядерная война.

Тогда норвежско-американская группа ученых запустила с ракетного полигона Аннёйа, что на одноименном острове у северо-восточного побережья Норвегии, четырехступенчатую исследовательскую ракету Black Brant XII. Она несла научное оборудование для изучения полярных сияний и, что важно, шла на север по высокой баллистической траектории, достигнув в апогее 1453 км высоты.

Более того, носитель после отключения двигателя продолжил набирать высоту и попал в середину коридора, используемого при запуске межконтинентальных баллистических ракет из Северной Дакоты в сторону Москвы. А одна из ступеней ракеты закончила активный полет на той же высоте и скорости, что походили на показатели баллистической ракеты, запускаемой с американской подводной лодки Trident.

Все это обнаружила российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Было решено, что ракета может быть началом внезапной ядерной атаки. Так что ракетные войска стратегического назначения привели в боевую готовность, а тогдашнему президенту России Борису Ельцину принесли ядерный чемоданчик, с помощью которого можно было нанести ответный ядерный удар по США.

Шесть случаев, когда мир был на грани Третьей мировой из-за ложной тревоги
«Ядерный чемоданчик» в экспозиции музея Ельцин-центра. Фото: Леонид Макаров / wikipedia.org

Может, потому, что это был первый раз, когда Ельцин «положил палец на кнопку», глава государства не спешил отдавать приказ о начале атаки. Это и спасло мир от Третьей мировой. В течение нескольких минут СПРН зафиксировала, что ракета стала удаляться от территории России и спустя 24 минуты приземлилась в районе Шпицбергена. Возможно, эти секунды промедления и спасли нас от гибели.

Впоследствии в США сказали, что реакция российской стороны походила на паранойю и что Норвегия дважды до начала запуска ракеты предупреждала Россию о готовящемся эксперименте.

Потеря контроля над ракетами

Шесть случаев, когда мир был на грани Третьей мировой из-за ложной тревоги
Пуск ракеты LGM-30G Minuteman III 8 июня 1994 года. Фото: wikipedia.org

Этот инцидент произошел относительно недавно, 23 октября 2010 года.

В тот день на военно-воздушной базе Уоррен в штате Вайоминг на 45 минут вышла из строя система контроля над 50 баллистическими ракетами. Всего на базе, получившей название в честь первого сенатора от Вайоминга Фрэнсиса Уоррена, хранилось150 межконтинентальных баллистических ракет Minuteman-III.

Впоследствии американские чиновники заверили, что сбой не представлял опасности для населения, так как на базе действует многоуровневая система защиты. Они также подчеркнули, что нет никаких оснований полагать, будто это было сделано намеренно или же это являлось делом рук иностранных правительств либо террористов.

В качестве причины назвали «подозрительную аппаратную проблему», что вызвала сразу несколько ошибок с управляющими компьютерами. То есть сбой в коммуникации вывел из строя систему контроля, и почти час военные даже не знали, кто контролирует их ракеты.

Однако по словам официальных лиц, если бы США потребовалось запустить ракеты Minuteman III в пострадавшей эскадрилье во время сбоя, то военные использовали бы резервные системы.

Но все равно проблема была достаточно серьезной, чтобы о ней сообщили президенту Бараку Обаме, министру обороны и другим высокопоставленным чинам. При этом базы с ракетами Minuteman III, что расположены в Монтане и Северной Дакоте, от сбоев не пострадали.

 
 
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Сорок лет назад наш мир был на грани войны из-за компьютерной ленты: глупая случайность могла привести к началу конфликта или даже Третьей мировой. 42.TUT.BY...
 
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