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В Китае туристка сняла на видео рыбу с «человеческим» лицом
09.11.2019 14:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В Китае женщина сняла на видео рыбу с «человеческим» лицом. Об этом пишет
Туристка была на берегу озера в деревне Мяо около города Куньмин, Китай, когда она заметила странное существо в воде: светлые пятна на голове рыбы очень походили на очертания человеческого лица.
Но когда рыба подняла часть головы на поверхность, стало понятно, что это всего лишь оптический эффект в мутной воде. На деле это был
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В Китае женщина сняла на видео рыбу с «человеческим» лицом. Об этом пишет LAD Bible.
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