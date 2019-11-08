В Китае туристка сняла на видео рыбу с «человеческим» лицом

Источник материала: IT.Tut.by

В Китае женщина сняла на видео рыбу с «человеческим» лицом. Об этом пишет LAD Bible .

Туристка была на берегу озера в деревне Мяо около города Куньмин, Китай, когда она заметила странное существо в воде: светлые пятна на голове рыбы очень походили на очертания человеческого лица.





Но когда рыба подняла часть головы на поверхность, стало понятно, что это всего лишь оптический эффект в мутной воде. На деле это был карп кои или же парчовый карп. Просто конкретно у этой особи пятна на чешуе очень напоминают лицо, что встречается довольно редко.