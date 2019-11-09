Сто лет Михаилу Калашникову. Вспоминаем пять видов его оружия, известных не всем

Источник материала: IT.Tut.by

10 ноября исполнилось бы 100 лет конструктору оружия Михаилу Калашникову. Про него говорили «если полковник Кольт сделал всех людей равными, то сержант Калашников уравнял целые государства». В честь юбилея 42.TUT.BY вспоминает пять образцов оружия, созданных Михаилом Тимофеевичем, но не имеющих (почти) отношения к легендарному автомату АК и известных не всем.



Фото: nationalturk.com

Пистолет-пулемет Калашникова



Фото: wikipedia.org

Автомат АК не был первым стрелковым оружием, созданным сержантом Михаилом Калашниковым. Впрочем, пистолет-пулемет, который конструктор разработал в 1942 году, также не был «первенцем» (до него был еще некий образец, но он не сохранился).

Несмотря на молодой возраст, сержант Калашников не пошел по пути наименьшего сопротивления и не стал использовать простейшую схему со свободным затвором — он предпочел полусвободный затвор на взаимодействии двух винтовых пар. Нельзя сказать, что решение было удачным, но уж в оригинальности конструктору отказать невозможно: очень мало образцов пистолетов-пулеметов используют эту схему.

ПП Калашникова мог вести и одиночный, и автоматический огонь (переводчик огня одновременно служил и предохранителем). В оружии было даже нечто вроде дульного тормоза-компенсатора (его роль играл передний конец кожуха ствола). В результате огонь становился точнее, несмотря на достаточно высокую скорострельность (более 800 выстрелов в минуту).

Несмотря на оригинальность (а, скорее, и из-за нее), пистолет-пулемет Калашникова оказался довольно дорог — конструкция была сложной и предполагала большой объем фрезеровочных работ. В условиях большой войны более простые ППШ и ППС были явно предпочтительнее, и изделие сержанта Калашникова в серию не пошло.

Внешне оружие выглядит довольно привлекательно — этакий гибрид ППШ, ППС и «Томпсона». Экземпляр такого можно найти в музее артиллерии, инженерных войск и связи в Санкт-Петербурге.

Автоматический пистолет Калашникова



Фото: popgun.ru

По сути, именно с принятия автомата Калашникова на вооружение в СССР завершилась эра пистолетов-пулеметов — военные пытались заменить оружием под промежуточный патрон все, что только могли. Поэтому у экипажей боевых машин и встал выбор — использовать полноценные автоматы или пистолеты Макарова. Ни то, ни другое им особо не понравилось, и было решено разработать нечто среднее — автоматический пистолет с отъемной кобурой-прикладом. Как известно, эту нишу занял АПС (конструкции Стечкина), и в целом идея оказалась так себе. Но был вариант, что вместо него будет принята другая модель — автоматический пистолет Калашникова.

Конструкция оружия была простой, использовался принцип отдачи свободного затвора. Пистолет мог, как и АПС, стрелять или очередями или одиночными выстрелами (переводчик огня переключался в трех режимах, «автоматический огонь», «одиночный огонь», «предохранитель»). Ударный механизм — куркового типа. Никаких приспособлений для замедления темпа стрельбы у пистолета не было — поэтому его скорострельность, вероятно, достигала 1000−1100 выстрелов в минуту. Кобура-приклад, как и у легендарного «Маузера», делалась из дерева. Весило оружие 1,25 кг, с кобурой — 1,7 кг.

Очевидно, создание автоматического пистолета для Михаила Калашникова никак не могло быть приоритетным направлением деятельности. Так что дорабатывать модель до идеального состояния конструктор не стал, и АПК не дошел даже до полигонных испытаний. Удели Михаил Тимофеевич больше времени и сил — и «стечкин» мог бы проиграть, в этом случае ниша личного оружия самообороны также была бы занята системой Калашникова.

Впрочем, он вряд ли оказался бы гораздо удачнее АПС — идея с автоматическим пистолетом вместо ПП оказалась все-таки тупиковой.

АК-102



Фото: wikipedia.org

Сама по себе модель АК-102 упоминается сравнительно редко, обычно это семейство огульно обозначают «автоматами сотой серии». История 102-го началась, когда на фоне развала Советского Союза Россия резко стала терять внешние рынки сбыта вооружений.

Рядом бурно развивался сяопиновский Китай, и он был рад воспользоваться трудностями советского ВПК — на различные рынки массово пошло стрелковое оружие приемлемого качества и по низким ценам. Нужно было срочно спасать положение — и делать это пришлось в том числе и Калашникову. Михаил Тимофеевич не стал изобретать велосипед и просто немного осовременил уже имеющиеся образцы — так в 1994 году и получилась «сотая серия».

АК-102 стал «заменителем» классического АКС-74У. И нишу имел ту же самую — называемую на Западе PDW ( Personal Defense Weapon , «личное оружие самообороны»). Вооружаться им должны были в первую очередь расчеты артиллерии и экипажи боевых машин. Поскольку оружие предназначалось для экспорта в страны, использующие оружие НАТО, то автомат был сделан именно под малоимпульсный «натовский» патрон 5,56×45.

Как и другие представители «сотой серии», АК-102 изготавливается из оружейной стали и черного полиамида (приклад, магазин, цевье). Ствол 102-го значительно длиннее, чем у классического АКС-74У, общая длина оружия не превышает 824 мм, а масса — 3,2 кг (на 400 г меньше, чем у предшественника). За счет более длинного ствола у модели выше кучность и прицельная дальность (а это были едва ли не основные недостатки АКС-74У).

При этом, будучи реалистами, создатели разметили прицел автомата только до 500 метров — впрочем, обычно PDW используется на куда меньших дистанциях, чем полкилометра.

Самозарядный карабин Калашникова



Фото: kalashnikov. media

Когда в 1943 году был создан первый советский промежуточный патрон (тот самый 7,62×39, который использовал и АК, и АКМ), под него решили разработать не только автомат, но и самозарядный карабин. В итоге получился, знаменитый и отличный по боевым качествам СКС конструкции С.Г.Симонова.

Но принятие карабина на вооружение затянулось: в войска он пошел только в 1949 году. И вариант Симонова был не единственным — одним из его конкурентов был как раз карабин Калашникова, который тот разрабатывал с 1944 года.

Конструктивно оружие было похоже на удачную самозарядку Гаранда (основное стрелковое оружие американской армии во Второй мировой) — с газовым двигателем автоматики и запиранием поворотом затвора. Карабин получился прочным и надежным — некоторые схемы, опробованные в этом оружии, благополучно перекочевали в АК.

Оружие могло вести только одиночный огонь, емкость магазина составляла 10 патронов — при этом, как и у системы Симонова (и Гаранда), он был неотъемным и снаряжался пачками. Прицел давал возможность вести огонь на расстояние до 800 метров (обычно, разумеется, оно было меньше).

По словам самого Калашникова, именно карабин стал первым его действительно удачным опытом в разработке стрелкового оружия — до создания легендарного автомата оставался один шаг. И тем не менее, СКС оказался предпочтительнее и в серию пошел именно он.

Ручной пулемет Калашникова 1943 года



Фото: zonwar.ru

Во время Великой Отечественной войны Красной Армии очень требовался новый пулемет: имеющийся ДП-27 с его огромными дисковыми магазинами был не самым совершенным оружием.

Неугомонный Михаил Калашников отметился и здесь: конструктор принял в 1943 году участие в конкурсе на создание ручного пулемета. Требования были не самыми простыми: масса меньше 7,5 кг, патрон — обычный винтовочный 7,62×54 с закраиной (время промежуточного боеприпаса еще не пришло). При этом боевая скорострельность оружия — не менее 100 выстрелов в минуту, 500 выстрелов пулемет должен был делать без необходимости охлаждения ствола.

Михаил Калашников участвовал в конкурсе вместе с такими мэтрами как Дегтярев, Симонов, Горюнов. Оружие конструктор ваял в Средней Азии, на все про все ушло чуть более двух месяцев.

При создании пулемета Калашников использовал схему с отдачей ствола с коротким ходом, запирание канала — рычагом. Оружие могло вести только автоматический огонь, питание — ленточное. При этом магазин пулемета вставлялся снизу, что ограничивало боезапас (например у более удачного английского «Брена» магазин вставлялся сверху). В результате пулемет Калашникова мог использовать магазины всего на 15 патронов — это было даже меньше чем 20-патронный магазин американской автоматической винтовки BAR, признававшийся весьма недостаточным. Оружие могло вести огонь на дальность от 200 до 900 метров и снабжалось пламегасителем и рукояткой для переноски.

В результате испытаний ручной пулемет Калашникова принят не был — впрочем, другие пулеметы тоже не привели приемную комиссию в восторг (хотя модель Симонова была лучше других). В итоге решили остановиться на модернизации старого доброго пулемета Дегтярева, что и привело к появлению модели ДПМ . А пулеметы Калашникова были признаны в войсках намного позже.