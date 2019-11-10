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77% кухонных губок содержат следы фекалий
11.11.2019 11:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Кухонная губка может содержать более 350 видов бактерий и быть в 200 тысяч раз грязнее, чем сиденье унитаза. Об этом со ссылкой на памятку Роспотребнадзора
Исследователи обнаружили 362 различных вида бактерий, которые «прячутся» в кухонных губках и вокруг них. В 77% исследований кухонных губок были выявлены колиформные бактерии, которые
Еще 86% содержали дрожжи и плесень, а 18% — стафилококковые бактерии. Кроме того, на поверхности ручек и кнопок кухонных плит также в 27% случаев была выявлена плесень, а в 14% — колиформные бактерии.
Часто источником распространения инфекции становятся раковины, столешницы, разделочные доски, холодильники, кухонные принадлежности (губки, полотенца, тряпки), мусорные ведра, а также комбайны, мясорубки, блендеры и миксеры. Кроме того, большинство вирусов, вызывающих инфекции, передаются через грязные руки.
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Кухонная губка может содержать более 350 видов бактерий и быть в 200 тысяч раз грязнее, чем сиденье унитаза. Об этом со ссылкой на памятку Роспотребнадзора сообщает...
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