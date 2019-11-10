Названа цена нового флагманского смартфоны Xiaomi в Беларуси

Источник материала: IT.Tut.by

6 ноября Xiaomi представила новый топовый смартфон — Mi Note 10. В Китае гаджет продается с 11 ноября, вскоре девайс появится и в Беларуси. Мы узнали, за сколько получится купить аппарат у нас.





По информации TUT.BY, за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти будут просить 1399 рублей (620 евро). Гаджет будет доступен в зеленом, черном и белом цветах. При этом в Китае за такую же модификацию устройства просят 360 евро, в Европе — 550 евро.

Напомним: ключевая фишка аппарата — основная камера с поддержкой 5-кратного зума без потери качества. Разрешение главного фотомодуля составляет 108 Мп. Объем аккумулятора при этом равняется внушительным 5260 мАч. Процессор — Qualcomm Snapdragon 730G. Диагональ загнутого с левой и правой сторон OLED-экрана — 6,47 дюймов.

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