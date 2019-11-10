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SpaceX вывела в космос вторую партию спутников для глобального интернета
11.11.2019 18:57 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В понедельник, 11 ноября, с площадки на мысе Канаверал произошел запуск ракеты Falcon 9. Она вывела в космос вторую партию мини-спутников для интернет-проекта Илона Маска Starlink.
Запуск ракеты произошел сегодня, в 17.56, по минскому времени. Falcon 9 вывела в космос вторую партию из 60 спутников для проекта Маска Starlink.
«Успешное развертывание 60 спутников Starlink подтверждено», — сообщает SpaceX.
Через несколько минут после старта ускоритель посадили на плавучую платформу в Атлантическом океане.
Starlink разработан в 2015 году компанией SpaceX предпринимателя Илона Маска для обеспечения дешевым и скоростным интернетом. Проект предусматривает размещение на низкой стационарной орбите Земли группировки в составе более 11 тысяч спутников. Всего должны состояться 24 запуска, чтобы покрыть интернетом всю планету.
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В понедельник, 11 ноября, с площадки на мысе Канаверал произошел запуск ракеты Falcon 9. Она вывела в космос вторую партию мини-спутников для интернет-проекта Илона...
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