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SpaceX вывела в космос вторую партию спутников для глобального интернета

11.11.2019 18:57 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В понедельник, 11 ноября, с площадки на мысе Канаверал произошел запуск ракеты Falcon 9. Она вывела в космос вторую партию мини-спутников для интернет-проекта Илона Маска Starlink.

Запуск ракеты произошел сегодня, в 17.56, по минскому времени. Falcon 9 вывела в космос вторую партию из 60 спутников для проекта Маска Starlink.

«Успешное развертывание 60 спутников Starlink подтверждено», — сообщает SpaceX.

Через несколько минут после старта ускоритель посадили на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Первая партия спутников была отправлена в космос в мае этого года.

Starlink разработан в 2015 году компанией SpaceX предпринимателя Илона Маска для обеспечения дешевым и скоростным интернетом. Проект предусматривает размещение на низкой стационарной орбите Земли группировки в составе более 11 тысяч спутников. Всего должны состояться 24 запуска, чтобы покрыть интернетом всю планету.

 
 
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В понедельник, 11 ноября, с площадки на мысе Канаверал произошел запуск ракеты Falcon 9. Она вывела в космос вторую партию мини-спутников для интернет-проекта Илона...
 
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