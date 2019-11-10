SpaceX вывела в космос вторую партию спутников для глобального интернета

Источник материала: IT.Tut.by

В понедельник, 11 ноября, с площадки на мысе Канаверал произошел запуск ракеты Falcon 9. Она вывела в космос вторую партию мини-спутников для интернет-проекта Илона Маска Starlink.

Запуск ракеты произошел сегодня, в 17.56, по минскому времени. Falcon 9 вывела в космос вторую партию из 60 спутников для проекта Маска Starlink.

«Успешное развертывание 60 спутников Starlink подтверждено», — сообщает SpaceX.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/bpBqO9oYR3 — SpaceX (@SpaceX) November 11, 2019

Через несколько минут после старта ускоритель посадили на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Falcon 9 first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship — the fourth launch and landing of this booster pic.twitter.com/qQvH7pwMDO — SpaceX (@SpaceX) November 11, 2019

Первая партия спутников была отправлена в космос в мае этого года.

Starlink разработан в 2015 году компанией SpaceX предпринимателя Илона Маска для обеспечения дешевым и скоростным интернетом. Проект предусматривает размещение на низкой стационарной орбите Земли группировки в составе более 11 тысяч спутников. Всего должны состояться 24 запуска, чтобы покрыть интернетом всю планету.