SpaceX вывела в космос вторую партию спутников для глобального интернета

В понедельник, 11 ноября, с площадки на мысе Канаверал произошел запуск ракеты Falcon 9. Она вывела в космос вторую партию мини-спутников для интернет-проекта Илона Маска Starlink.

Запуск ракеты произошел сегодня, в 17.56, по минскому времени. Falcon 9 вывела в космос вторую партию из 60 спутников для проекта Маска Starlink.

«Успешное развертывание 60 спутников Starlink подтверждено», — сообщает SpaceX.

Через несколько минут после старта ускоритель посадили на плавучую платформу в Атлантическом океане.