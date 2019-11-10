|
Российские СМИ сообщают о нарушении ТД «БелАЗ» антимонопольного законодательства России
11.11.2019 21:02 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Источник материала: Bybanner
Сегодня «Независимая газета»
Напомним, в рамках исполнения функций генерального дистрибьютора АО «ТД «БЕЛАЗ» осуществляет все поставки техники БЕЛАЗ и запасных частей к ней через свою дилерскую сеть.
Однако, как заметили журналисты «Независимой газета», по удивительному стечению обстоятельств, в дилерской сети крепки родственные связи. Среди фамилий руководства дилеров торгового дома упоминаются гендиректор ТД «БелАЗ» Алексей Лямин и финдиректор Алексей Гольсман, это учредители ООО «Б‑24 Майнинг». Соучредитель Оксана Тачкова, как пишут, супруга Константина Макарова - директора по правовым вопросам торгового дома «БелАЗ». Одновременно она включена в состав учредителей еще одной компании, которая входит в дилерскую сеть. Коммерческий директор ТД «БелАЗ» - Оксана Стадник, а в совет учредителей дилера торгового дома ООО «Промтехснаб» входит Андрей Стадник. Он же вместе с гендиректором ТД «БелАЗ» Алексеем - в соучредителях фирмы ООО «Вега Эстейт», а также уже ликвидированной фирмы «Дубльгис - Тверь».
Предполагаемое доверенное лицо Стадника Павел Анзелевич и Елена Лагун - доверенное лицо Константина Макарова, директора по правовым вопросам торгового дома «БелАЗ», входят в состав учредителей и руководят несколькими компаниями. Муж Елены - Виктор Кулуев - в прошлом председатель совета директоров ЗАО «ТД «БелАЗ». Теперь он один из совладельцев ООО «БелАЗ‑Ойл».
«Семейный подряд» в ТД «БелАЗ» мало кого заинтересовал бы в России, однако сложившееся положение вещей, возможно, нарушает местное антимонопольное законодательство, что грозит и дилерской сети, и заводу серьезными осложнениями со стороны ФАС РФ (Федеральная антимонопольная служба).
«А ведь еще в 2012 году замначальника управления ФАС РФ Андрей Грешнев
«Были выявлены факты рассылки писем потребителям о необходимости закупки продукции завода у определенных дилеров, в
То есть, дилерская сеть формально меняется, а вот люди - все те же. И если ФАС вновь возьмется за «БелАЗ», предупреждениями дело не ограничится. Нужны ли заводу космические штрафы и приостановка продаж в России - риторический вопрос.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня «Независимая газета» опубликовала журналистское расследование, которое проливает свет на особенности деятельности дилерской сети торгового дома...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)