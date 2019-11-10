ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российские СМИ сообщают о нарушении ТД «БелАЗ» антимонопольного законодательства России

11.11.2019 21:02 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Bybanner

Сегодня «Независимая газета» опубликовала журналистское расследование, которое проливает свет на особенности деятельности дилерской сети торгового дома «БелАЗ». Как выяснили журналисты, в дилерской сети "много родственников".

Напомним, в рамках исполнения функций генерального дистрибьютора АО «ТД «БЕЛАЗ» осуществляет все поставки техники БЕЛАЗ и запасных частей к ней через свою дилерскую сеть.

Однако, как заметили журналисты «Независимой газета», по удивительному стечению обстоятельств, в дилерской сети крепки родственные связи. Среди фамилий руководства дилеров торгового дома упоминаются гендиректор ТД «БелАЗ» Алексей Лямин и финдиректор Алексей Гольсман, это учредители ООО «Б‑24 Майнинг». Соучредитель Оксана Тачкова, как пишут, супруга Константина Макарова - директора по правовым вопросам торгового дома «БелАЗ». Одновременно она включена в состав учредителей еще одной компании, которая входит в дилерскую сеть. Коммерческий директор ТД «БелАЗ» - Оксана Стадник, а в совет учредителей дилера торгового дома ООО «Промтехснаб» входит Андрей Стадник. Он же вместе с гендиректором ТД «БелАЗ» Алексеем - в соучредителях фирмы ООО «Вега Эстейт», а также уже ликвидированной фирмы «Дубльгис - Тверь».

Предполагаемое доверенное лицо Стадника Павел Анзелевич и Елена Лагун - доверенное лицо Константина Макарова, директора по правовым вопросам торгового дома «БелАЗ», входят в состав учредителей и руководят несколькими компаниями. Муж Елены - Виктор Кулуев - в прошлом председатель совета директоров ЗАО «ТД «БелАЗ». Теперь он один из совладельцев ООО «БелАЗ‑Ойл».

«Семейный подряд» в ТД «БелАЗ» мало кого заинтересовал бы в России, однако сложившееся положение вещей, возможно, нарушает местное антимонопольное законодательство, что грозит и дилерской сети, и заводу серьезными осложнениями со стороны ФАС РФ (Федеральная антимонопольная служба).

«А ведь еще в 2012 году замначальника управления ФАС РФ Андрей Грешнев отмечал: «Практика организации продаж ОАО «БелАЗ», при которой дилерам запрещается поставлять продукцию за пределами подведомственной территории, устранила возможность конкуренции между ними, что, в свою очередь, ограничивает потребителей в свободном выборе поставщиков». Руководство ОАО «БелАЗ», понимая важность продаж продукции завода в РФ, в 2019 году вняло претензиям ФАС. Но производство ОАО «БелАЗ» находится в Белоруссии. Оттуда не так просто контролировать выполнение антимонопольного законодательства РФ эксклюзивным дистрибьютором», - пишет «Независимая газета».

«Были выявлены факты рассылки писем потребителям о необходимости закупки продукции завода у определенных дилеров, в решении ФАС от 31.05.12 упоминалось ЗАО ТД «БелАЗ». И, судя по уставным документам и публикациям СМИ, можно заподозрить, что ЗАО ТД «БелАЗ» продолжает «играть в монополию», - считают авторы расследования.

То есть, дилерская сеть формально меняется, а вот люди - все те же. И если ФАС вновь возьмется за «БелАЗ», предупреждениями дело не ограничится. Нужны ли заводу космические штрафы и приостановка продаж в России - риторический вопрос.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня «Независимая газета» опубликовала журналистское расследование, которое проливает свет на особенности деятельности дилерской сети торгового дома...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
SpaceX вывела в космос вторую партию спутников для глобального интернета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.11.2019
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
11.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика