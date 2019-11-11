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Российский перспективный эсминец могут оснастить керамической броней

12.11.2019 09:35 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Перспективный эсминец «Лидер» может получить отдельные конструкции с применением броневой керамики. Об этом ТАСС сообщил глава отдела прочности и надежности конструкции (кораблей) Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерий Шапошников.

Российский перспективный эсминец могут оснастить керамической броней
Макет эсминца «Лидер». Фото: wikipedia.org

«Даны предложения по системе рациональной конструктивной защиты разрабатываемого корабля», — сказал он. Специалист отметил, что речь идет о «разработанных и прошедших проверку защитных конструкциях с использованием керамических и специальных тканевых материалов».

Шапошников добавил, что это позволит существенно уменьшить массу конструктивной защиты корабля.

По его словам, достигнуто значительное повышение живучести керамической брони за счет применения новых клеевых композиций, способных сильно деформироваться при ударе, при этом сохраняя свои свойства.

Ранее сообщалось, что в 2017 году Минобороны РФ утвердило эскизный проект эсминца «Лидер», в том же году началось техническое проектирование корабля, которое ведет «Северное ПКБ» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). По данным открытой печати, предполагается, что эсминец «Лидер» будет оснащен атомной энергетической установкой, иметь водоизмещение порядка 15 тыс. тонн, в составе ударного вооружения корабля будут существующие ракеты «Калибр» и «Оникс», а также перспективные «Циркон».

 
 
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Перспективный эсминец «Лидер» может получить отдельные конструкции с применением броневой керамики. Об этом ТАСС сообщил глава отдела прочности и надежности...
 
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