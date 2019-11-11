«Солнечной зиме» предрекли нескорый конец

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Ученые Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН считают, что зарегистрированные 2 ноября солнечные пятна относятся к новому — 25-му — солнечному циклу и не говорят о том, что время пониженной солнечной активности, так называемая «солнечная зима» скоро закончится. Об этом сообщило издание СО РАН «Наука в Сибири», пишет ТАСС.



NASA/SDO/AIA/HMI/Goddard Space Flight Center / wikipedia

Солнечные пятна — это затемненные области на Солнце. Их температура обычно ниже, чем на других участках, поэтому они выделяются визуально. Сейчас астрономы отмечают рекордно низкую активность Солнца — «солнечную зиму». Она уменьшает количество мощных магнитных бурь, которые негативно сказываются на работе электроники и самочувствии метеочувствительных людей.

2 ноября на Солнце появилось пятно, которое просуществовало около суток. Место его появления позволило астрономам сделать вывод, что новое пятно относится к новому солнечному циклу. Тем не менее, это не означает, что «солнечная зима» уже закончилась. «Это вовсе не означает, что минимум активности уже позади. Это обычная история, когда последние пятна старого цикла и первые пятна нового возникают одновременно», — объяснил научный сотрудник института Сергей Язев. По его мнению, минимума солнечной активности нужно ожидать только в 2020 году.

Ученые обращают внимание, что тенденция спада продолжается. Например, 24-й цикл, который начался в конце 2008 — начале 2009 года, оказался в три раза меньше 19-го. Первый заместитель директора Института солнечно-земной физики Сергей Олемской считает, что это говорит о большой неопределенности развития магнитного поля Солнца. По его мнению, глобальный минимум — низшая точка активности — еще впереди, и «солнечная зима» может быть долгой. Однако бывали и случаи, когда после последовательного снижения активность Солнца резко возрастала.

Старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики Алексей Головко в свою очередь подчеркнул, что зарегистрированная 2 ноября группа пятен действительно относится к новому циклу, более того, таких пятен ученые уже наблюдали около 40. Первое из них астрономы обнаружили 20 декабря 2016 года.

С помощью пятен нового цикла ученые могут спрогнозировать космическую погоду. Однако точного метода, который позволил бы прогнозировать активность Солнца в новом цикле, пока нет.