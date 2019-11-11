Во Вьетнаме впервые за 30 лет обнаружили очень редкое животное

Источник материала: IT.Tut.by

В джунглях Вьетнама впервые за 30 лет обнаружили очень редкий вид животного из семейства оленьковых. Об этом сообщает Science Alert.



Фото: Nguyen et al., Nature Ecology & Evolution, 2019

Длина оленьковых варьируется от 40 до 80 сантиметров, рост в холке составляет от 20 до 40 сантиметров, а вес — от 2 до 15 килограмм. У них небольшая голова, вытянутая остренькая мордочка, огромные глаза, сильно выгнутая спина и тонкие стройные ножки. Рогов у оленьковых не бывает, но вместо них есть пара клыков на верхней челюсти, присущих только самцам.

Впервые вьетнамскую олень-мышь описали в 1910 году, а в последний раз заметили в 1990 году. Ученые предположили: если с того времени животное никто не видел, оно может находится на грани исчезновения. Впрочем, вьетнамский биолог Ан Нгуен (An Nguyen) решил в этом удостовериться.

Опросив местных жителей, ученый выяснил: оленькового все же иногда замечали. Чтобы проверить это, исследователь установил в джунглях более 30 камер, которые могли отслеживать движения. Вскоре это дало результат: через некоторое время олень-мышь попала в объектив.

Но это, по словам Нгуена, не означает, что оленьковым ничего не угрожает. Леса в юго-восточной Азии сейчас «находятся под огромным давлением постоянно растущего населения, и необходимо задуматься о сохранении этого вида животных».