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Во Вьетнаме впервые за 30 лет обнаружили очень редкое животное
12.11.2019 10:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В джунглях Вьетнама впервые за 30 лет обнаружили очень редкий вид животного из семейства оленьковых. Об этом
Длина оленьковых
Впервые вьетнамскую олень-мышь описали в 1910 году, а в последний раз заметили в 1990 году. Ученые предположили: если с того времени животное никто не видел, оно может находится на грани исчезновения. Впрочем, вьетнамский биолог Ан Нгуен (An Nguyen) решил в этом удостовериться.
Опросив местных жителей, ученый выяснил: оленькового все же иногда замечали. Чтобы проверить это, исследователь установил в джунглях более 30 камер, которые могли отслеживать движения. Вскоре это дало результат: через некоторое время олень-мышь попала в объектив.
Но это, по словам Нгуена, не означает, что оленьковым ничего не угрожает. Леса в юго-восточной Азии сейчас «находятся под огромным давлением постоянно растущего населения, и необходимо задуматься о сохранении этого вида животных».
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В джунглях Вьетнама впервые за 30 лет обнаружили очень редкий вид животного из семейства оленьковых. Об этом сообщает Science Alert.
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