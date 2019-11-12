|
NASA переименовало «нацистский» астероид под давлением общественности
13.11.2019 10:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Объект пояса Койпера 2014 MU69 переименовали — теперь он называется «Аррокот», что на языке индейского племени повхатан означает «небосвод». Это было официально утверждено Международным астрономическим союзом. Возможная причина переименования кроется в «нацистских коннотациях» предыдущего названия. Об этом
Астероид 2014 MU69 — самый дальний от Солнца объект нашей звездной системы, посещенный земным зондом. А именно, 1 января 2019 года мимо него пролетел аппарат New Horisons.
На протяжении этих месяцев небесное тело неофициально именовали Ultima Thule. Это словосочетание изначально подразумевало «край земли», остров Туле — полумифическую островную страну, которую искал и якобы нашел в самой северной части Европы древнегреческий путешественник Пифей (IV в. до н. э.). Это выражение использовалось в конкретном смысле вплоть до эпохи великих географических открытий. Впоследствии ему придавали мистическое значение.
В 1918 году в Мюнхене появилось «Общество Туле» (нем. Thule-Gesellschaft) — немецкое оккультное и политическое общество. Основной темой исследований общества было происхождение «арийской расы»; это общество повлияло на многих деятелей Третьего Рейха.
Как
Отвечая на запрос AFP, NASA подчеркнуло, что Ultima Thule был всего лишь прозвищем, но не прокомментировало, сыграло ли «нацистское прошлое» какую-либо роль в переименовании.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Объект пояса Койпера 2014 MU69 переименовали — теперь он называется «Аррокот», что на языке индейского племени повхатан означает «небосвод». Это было официально...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)