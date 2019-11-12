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NASA переименовало «нацистский» астероид под давлением общественности

13.11.2019 10:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Объект пояса Койпера 2014 MU69 переименовали — теперь он называется «Аррокот», что на языке индейского племени повхатан означает «небосвод». Это было официально утверждено Международным астрономическим союзом. Возможная причина переименования кроется в «нацистских коннотациях» предыдущего названия. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на заявление NASA.

NASA переименовало «нацистский» астероид под давлением общественности
Астероид Аррокот. Изображение: NASA

Астероид 2014 MU69 — самый дальний от Солнца объект нашей звездной системы, посещенный земным зондом. А именно, 1 января 2019 года мимо него пролетел аппарат New Horisons.

На протяжении этих месяцев небесное тело неофициально именовали Ultima Thule. Это словосочетание изначально подразумевало «край земли», остров Туле — полумифическую островную страну, которую искал и якобы нашел в самой северной части Европы древнегреческий путешественник Пифей (IV в. до н. э.). Это выражение использовалось в конкретном смысле вплоть до эпохи великих географических открытий. Впоследствии ему придавали мистическое значение.

В 1918 году в Мюнхене появилось «Общество Туле» (нем. Thule-Gesellschaft) — немецкое оккультное и политическое общество. Основной темой исследований общества было происхождение «арийской расы»; это общество повлияло на многих деятелей Третьего Рейха.

Как сообщает портал phys.org, «нацистское» прозвище астероида вызвало негативную общественную реакцию. Так что его решили поменять на что-то более нейтральное, и в итоге остановились на «небосводе». В заявлении NASA ничего не говорится о «нацизме», зато есть пояснение, что «название „Аррокот“ отражает желание смотреть в небо и размышлять о звездах и мирах за пределами нашего». Также отмечается, что со старейшинами племени присвоение имени уже согласовали.

Отвечая на запрос AFP, NASA подчеркнуло, что Ultima Thule был всего лишь прозвищем, но не прокомментировало, сыграло ли «нацистское прошлое» какую-либо роль в переименовании.

 
 
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Объект пояса Койпера 2014 MU69 переименовали — теперь он называется «Аррокот», что на языке индейского племени повхатан означает «небосвод». Это было официально...
 
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