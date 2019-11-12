ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Марсе резко вырос уровень кислорода. Ученые не знают почему

13.11.2019 12:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Специалисты NASA провели анализ сезонных изменений состава атмосферы Марса, данные о которых отправил аппарат Curiosity. Оказалось, что концентрация кислорода в атмосфере планеты каждую весну резко возрастает, и ученые не понимают, почему. Об этом пишет slashgear.com.

На Марсе резко вырос уровень кислорода. Ученые не знают почему
Фото: pixabay.com

На протяжении шести лет марсоход собирал данные об атмосфере Марса, анализировал их и отправлял на Землю. Из этих данных становится понятно, что в атмосфере планеты содержится 95% углекислого газа, 2,6% азота, 1,9% аргона, 0,16% кислорода и 0,06 окиси углерода.

Впрочем, на Марсе присутствует явление циркуляции молекул, которое связано с сезонными изменениями давления зимой и весной. С азотом и аргоном ситуация сходится с той, что прогнозируют исследователи.

С кислородом все иначе — весной его содержание в атмосфере планеты начинает резко возрастать и только осенью падает до уровня, предсказанного известными химическими процессами. Причем каждый год его количество кислорода разное. Другими словами, сначала его что-то производит, а затем удаляет. В последний раз уровень кислорода в атмосфере красной планеты превысил 30%, при том что в атмосфере Земли его содержится около 20%.

Ученые пока точно не могут сказать, с чем это связано. Есть предположение, что изменение пропорции кислорода в атмосфере Марса совпадает по времени с изменением уровня метана. Издание in-space.ru уточняет, что «кислород и метан могут быть произведены как биологическим путем, например, микробами, так и абиотическим в химических процессах, связанных с водой и грунтом».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты NASA провели анализ сезонных изменений состава атмосферы Марса, данные о которых отправил аппарат Curiosity. Оказалось, что концентрация кислорода...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
NASA переименовало «нацистский» астероид под давлением общественности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика