В России сделали наушники Apple почти за 70 тысяч долларов

Источник материала: IT.Tut.by

Российский люксовый бренд Caviar представил беспроводные наушники Apple AirPods Pro, корпус и кейс которых изготовлен из золота 750 пробы. Об этом сообщается на официальном сайте компании.





Производитель отмечает, что собирается выпустить «всего один экземпляр золотого аксессуара на весь мир». Его цена — 4 290 000 российских рублей, что равняется 67,1 тысячи долларов.





Впрочем, технические характеристики наушников изменений не претерпели. Они все так же могут похвастаться встроенным процессором H1, пятью часами воспроизведения музыки, а также функцией активного шумоподавления. Представители Caviar отмечают, что вес зарядного кейса выше, чем у оригинальной модели. Но это, по их мнению, «лишь подчеркивает дороговизну украшения».

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