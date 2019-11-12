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Американцы испытали новый радар для «Апача»

13.11.2019 18:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Армия США успешно завершила очередное тестирование и оценку (Follow-On Test and Evaluation II) модернизированной радиолокационной станции AN/APG-78 Longbow для вертолета AH-64E.Об этом пишет Naked Science.

Американцы испытали новый радар для «Апача»
Фото: worldwide-military.com

Согласно заявлению компании Northrop Grumman, бортовая электроника, созданная совместным предприятием Lockheed Martin и Northrop Grumman под названием Longbow LLC, продемонстрировала несколько новых режимов и улучшенные возможности по обнаружению наземных, воздушных и морских целей. В ходе работы испытали шестую версию программного обеспечения радара.

AH-64E — самая новая версия знаменитого американского ударного вертолета Apache. Кроме передовой электроники, машина получила новые двигатели и новые лопасти винтов.

Отметим, что сейчас AH-64 Apache — самый распространенный ударный вертолет в мире. Всего было произведено более 2000 таких машин.

 
 
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Армия США успешно завершила очередное тестирование и оценку (Follow-On Test and Evaluation II) модернизированной радиолокационной станции AN/APG-78 Longbow для вертолета AH-64E.Об этом...
 
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