Американцы испытали новый радар для «Апача»

Источник материала: IT.Tut.by

Армия США успешно завершила очередное тестирование и оценку (Follow-On Test and Evaluation II) модернизированной радиолокационной станции AN/APG-78 Longbow для вертолета AH-64E.Об этом пишет Naked Science.



Фото: worldwide-military.com

Согласно заявлению компании Northrop Grumman, бортовая электроника, созданная совместным предприятием Lockheed Martin и Northrop Grumman под названием Longbow LLC, продемонстрировала несколько новых режимов и улучшенные возможности по обнаружению наземных, воздушных и морских целей. В ходе работы испытали шестую версию программного обеспечения радара.

AH-64E — самая новая версия знаменитого американского ударного вертолета Apache. Кроме передовой электроники, машина получила новые двигатели и новые лопасти винтов.

Отметим, что сейчас AH-64 Apache — самый распространенный ударный вертолет в мире. Всего было произведено более 2000 таких машин.