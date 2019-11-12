Купленные в России истребители Су-30СМ прибывают в Беларусь

Источник материала: IT.Tut.by

В сети появилось видео прибытия в Беларусь двух истребителей завоевания господства в воздухе Су-30СМ, поставленных из России. Полет самолетов и заход на посадку в Барановичах сняло и выложило на свой канал в YouTube белорусское ВоенТВ.

Всего по контракту между Россией и Беларусью мы должны получить 12 таких истребителей, которые теперь станут основой боевой авиации ВВС РБ. Общая сумма контракта оценивается в 600 миллионов долларов.

Истребитель Су-30СМ — один из самых совершенных самолетов ОКБ Сухого, он принадлежит к поколению «4+» и может бороться с воздушными, наземными и водными целями. Самолет стал развитием советского тяжелого истребителя Су-27 (в Беларуси есть такие самолеты, но все они на хранении).