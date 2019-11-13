«Сначала купил книгу по программированию». Как слесарь за три года в одиночку сделал игру

Источник материала: IT.Tut.by

31-летний Николай живет в Могилеве. По образованию он слесарь по ремонту сельскохозяйственной техники и, как дополнение, тракторист, но по профессии никогда не работал. Как он сам говорит, «максимум, что умею, это поменять колесо и свечи, и то если легко открутится». Примерно пять лет назад Николай решил научиться делать игры — самостоятельно, без курсов или специализированного обучения. И вот неделю назад на Steam вышла его игра — психологический триллер «История Генри Бишопа», которую он делал в одиночку три года. 42.TUT.BY поговорил с ним о том, как научиться создавать игры самостоятельно.



Кадр из игры «История Генри Бишопа». Источник: The Story of Henry Bishop / Steam

В школе Николай не был отличником: по его словам, учеба не слишком его интересовала. Подростком он пропадал в компьютерных клубах, где играл в Warcraft, CS и прочее. Поэтому в 17 лет, выпустившись из школы, Николай решил поступить в агролесотехнический колледж имени Орловского.



Фото из личного архива Николая

— Аттестат у меня был неважный, тройки по основным предметам. Я начал искать, куда поступить, и наткнулся на училище в Буйничах (это недалеко от Могилева), — говорит Николай. — Мне понравилось, что там обучение длится год и при этом бесплатно учат водить трактор и выдают водительские права.

После училища было два варианта на распределении: или ехать в деревню, или отрабатывать в мехдворе этого училища. Мне повезло — меня взяли на мехдвор на все время отработки.

Потом я услышал, что на «Белоруснефть» набирают операторов. Но, думаю, они запустили эту рекламу просто так, потому что в операторы «со стороны» не берут. Так что сначала меня устроили на автомойку, спустя два года — на стройку заправки, и только потом я перевелся на оператора.

По тем временам зарплата была хорошей, примерно 500 долларов. Но потом начался кризис, ночные смены убрали, и зарплаты упали. Когда я уходил, она была где-то 270 долларов.

Еще на заправке Николай стал задумываться над тем, чтобы работать на себя. Сначала думал податься в бизнес, но скоро понял, что это не принесет ему удовольствия. А вот игры он любил с детства.

— Я начал искать в интернете, как делать компьютерные игры, и прочел, что сейчас благодаря движкам можно работать даже маленькими командами, по два человека. Или вообще одному, — продолжает Николай. — Я выбрал движок Unity, потому что по нему было много материалов для самообучения, даже видеоуроки на YouTube. Начал с того, что купил книгу по программированию и брал на ночные смены на заправке ноутбук (хотя это было запрещено), чтобы выполнять задания. Но все равно многое было непонятно, а у книги пояснений не получишь. Поэтому я нашел на сайте для репетиторов белорусского программиста, заплатил ему долларов сто и взял у него 5−6 уроков по паре часов. Он мне все базово объяснил, но что-то все равно я понял только со временем. Чем больше программируешь, тем больше начинаешь понимать.

Николай также признается, что в то время он совмещал и учебу, и уход за маленьким ребенком.

— Так как я сидел по ночам за компом, то был «дежурным», когда у сына резались зубки. Иногда думаешь: «Ну, сейчас сяду, попрограммирую». А в итоге пять минут поработаешь — и до утра укачиваешь.

Что такое «История Генри Бишопа» и как в нее играть

На протяжении трех последних лет Николай делал свою игру — инди-хоррор «История Генри Бишопа».

— Почему этот жанр? Я просто люблю страшилки, даже в кино хожу на ужасы, — смеется он.

Вообще, первой игрой Николая была простенькая Diego runner.

— Я выпустил ее пять лет назад, с одним уровнем, сделал соревновательной. Художник ее не закончил, забросил, так что доделал как мог. Я и сам, кстати, 9 классов проучился в художественной школе, так что вкус по дизайну немного развит, — поясняет Николай. — После этого был хоррор Awakening (Story of Elizabeth) — эта игра есть на Google Play и App Store, причем есть бесплатная (короткая) и платная (полная) версии.

Я делал эту игру параллельно с «Генри Бишопом», а потом поручил доработать своему другу Никите. Две локации в ней сделал сам, игра хорошо зашла, и люди требовали продолжения. Так что Никита под моим руководством сделал еще две локации, и мы ее переиздали.



Источник: The Story of Henry Bishop / Steam

Сюжет «Истории Генри Бишопа» разворачивается в США 70-х годов (здесь сыграла роль любовь Николая к Стивену Кингу): пытаясь продать старинный особняк Нельсонов, который пустует уже много лет, Генри Бишоп оказывается втянутым в череду загадочных событий. Много лет назад в этом доме бесследно исчезла семья из пяти человек (хозяйка, хозяин, служанка и двое детей).

Так как дом расположен в провинциальном городке на другом конце штата, герой добирается до него только поздним вечером. А ему еще предстоит осмотреть дом, чтобы оценить его продажное состояние, ведь завтра утром прилетает странный клиент, и нужно все подготовить к продаже. Но в итоге Генри Бишопу придется столкнуться с потусторонним миром.

Это игра от первого лица, где нужно решать загадки, осматривать дом, прятаться или сражаться с монстрами. Причем скримеров в ней немного, упор идет на атмосферу.

Если вы хотите узнать концовку игры, нажмите сюда На самом деле таинственный покупатель заманил в этот дом Генри Бишопа для мистического ритуала. Он потерял в детстве сестру и хочет вселить ее душу в подходящее тело, достаточно сильное, чтобы вынести все испытания. Очутившись в потустороннем мире, Генри Бишоп встречает дух этой девочки и должен сделать выбор. Если он уничтожит («убьет») ее, то вернется в наш мир и погибнет от рук ее брата. Если заберет с собой, то девочка вселится в его тело, а личность самого Генри исчезнет.

— Да, сейчас у игры две концовки, — поясняет Николай. — Я хотел сделать еще третью, но не успел, потому что заболел и попал в больницу на месяц. Я и так дважды переносил дату релиза в Steam, так что решил, что лучше выпустить сейчас, а потом добавить обновление с третьим вариантом финала.

В качестве разработчика указан Blazes Games. Это сайт, который Николай создал со своим учеником, а впоследствии и другом, жителем Санкт-Петербурга Никитой.

— Он предложил сделать простенький сайт, чтобы оценить спрос на инди-игры. Вдруг кто захочет заказать себе проект. Но пока в основном заказы идут на сетевые игры, а для них нужна настоящая команда. Если предложат интересный, но не слишком сложный проект, то сделаем, — говорит Николай. — Сайт ориентирован в основном на российский рынок, но на Западе спрос больше — из-за разницы в размере оплаты труда программистов в той же Америке и Беларуси.

«Отдам половину заработанного детям»



Источник: The Story of Henry Bishop / Steam

По словам Николая, чтобы попасть сейчас в Steam, нужно сто долларов. Пока игра «новая», сервис предлагает ее игрокам на основании их интересов. Но здесь важно качество проекта.

— Если игра не очень, то ее будут показывать реже. Например, в первый день на мою игру перешло 50 тысяч человек. А мой знакомый выпустил простенькую игру с 2D-машинками, и у него за первый день было только 10 тысяч, — рассказывает Николай. — Отзывы пока хорошие. Игру скачало 1200 человек, но сейчас уже интерес пошел на спад. Тут еще есть такой момент: многие добавляют игры в свой список желаемых покупок, чтобы приобрести, когда будет распродажа. Через месяц на Steam будет большая рождественская распродажа, и я тоже думаю сделать скидку. Вообще, спрос надо анализировать по первому полугодию, за пару дней еще ничего не понятно.

Но пока больше всего покупок было из Китая. Я как раз сделал субтитры на китайском, как знал. Причем это был самый дорогой перевод — 130 или 150 долларов, тогда как другие тексты — по 50. На русском и английском озвучил мой знакомый, за недорого. Да, я все оплатил из своих денег. Я сейчас работаю техником, чиню игровые автоматы, и откладывал с зарплаты.



Источник: The Story of Henry Bishop / Steam

С самого начала Николай планировал половину заработанного на игре отдать фондам, помогающим детям с различными заболеваниям, а оставшееся пустить на новый проект.

— У меня не было цели заработать — я хотел научиться делать игры. У меня вначале даже не было бюджета, — поясняет он. — В игре я использовал много моделей из магазина Unity Asset Store, которые затем «дизайнил» по-своему: это обычная практика для инди-разработчиков, так как если создавать с нуля нормального персонажа с анимацией, то на него уйдет несколько недель непрерывной работы. А еще здания, дизайн уровней, звук и прочее.

Так как денег у меня особо не было, то я писал владельцам моделей письма на английском, где пояснял, что отдам половину заработанного детям, и просил промокод для бесплатного пакета моделей. И много кто помог, что позволило очень сильно улучшить дизайн игры.

Конечно, я сдержу свое обещание. Деньги — это ветер, а вот поступки — это надолго.

Следующую игру Николай хочет делать вместе со своим другом Никитой — сброситься деньгами, приобрести модели и сделать игру о постапокалиптическом мире.

— Пока сюжет сыроват, есть только наброски. Но мы хотим сделать более качественную игру, чем «История Генри Бишопа», поднять планку.