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Перевыпущен легендарный телефон Motorola

14.11.2019 09:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Компания Lenovo перевыпустила, наверное, самый легендарный телефон под брендом Motorola — RAZR — и оснастила его сгибающимся экраном. Об этом пишет издание The Verge.

Перевыпущен легендарный телефон Motorola
Фото: engadget

Новинка выполнена в форме раскладушки, в центре которой — сгибающийся дисплей с OLED-матрицей диагональю в 6,2 дюйма, разрешением 2142 на 876 пикселей и соотношением сторон 21:9. В наличии также миниатюрный внешний экран на 2,69 дюйма с разрешением 800 на 600 точек.

Перевыпущен легендарный телефон Motorola
Фото: engadget

Проще говоря: в отличие от Samsung Galaxy Fold или Huawei Mate X, в которых сгибающийся экран увеличивает аппарат и как будто превращает его в планшет, в новом RAZR пошли другим путем, делая устройство в сложенном состоянии более компактным в сравнении с обычными смартфонами.

Перевыпущен легендарный телефон Motorola

Перевыпущен легендарный телефон Motorola

Гаджет работает на процессоре Snapdragon 710 и дополняется 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Основная камера одинарная, на 16 Мп. Фронтальный фотомодуль — на 5 Мп. Объем аккумулятора при этом составляет всего 2510 мАч. Операционная система — Android 9.

В США предзаказать устройство получится с 26 декабря. Цена — 1499 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны:

 
 
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Компания Lenovo перевыпустила, наверное, самый легендарный телефон под брендом Motorola — RAZR — и оснастила его сгибающимся экраном. Об этом пишет издание The Verge.
 
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