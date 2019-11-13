Американцы учатся искать мины с помощью бактерий

Источник материала: IT.Tut.by

Американская оборонная компания Raytheon начала разрабатывать новый метод поиска мин и взрывчатых веществ в земле. В качестве «поисковиков» будут использоваться бактерии, пишет УНИАН.



Фото: wikipedia.org

Работы ведутся по заказу американского агентства передовых оборонных разработок DARPA в партнерстве с Вустерским политехническим институтом. Сообщается, что исследователи используют передовые достижения синтетической биологии — конечной целью является выведение двух штаммов бактерий, помогающих обнаруживать взрывчатку.

Первый штамм будет реагировать на взрывчатые вещества под землей и «передавать» информацию второму штамму — в результате реакции тот будет светиться. Отслеживать реакцию бактерий можно будет с помощью камер или дронов.