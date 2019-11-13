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Американцы учатся искать мины с помощью бактерий
14.11.2019 10:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Американская оборонная компания
Работы ведутся по заказу американского агентства передовых оборонных разработок DARPA в партнерстве с Вустерским политехническим институтом. Сообщается, что исследователи используют передовые достижения синтетической биологии — конечной целью является выведение двух штаммов бактерий, помогающих обнаруживать взрывчатку.
Первый штамм будет реагировать на взрывчатые вещества под землей и «передавать» информацию второму штамму — в результате реакции тот будет светиться. Отслеживать реакцию бактерий можно будет с помощью камер или дронов.
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