Как толстый кот обхитрил «Аэрофлот» и стал героем соцсетей

Источник материала: IT.Tut.by

Несколько дней назад российская авиакомпания «Аэрофлот» аннулировала бонусные мили пассажира, нарушившего правила перевозки животных и взявшего с собой в салон самолета кота весом более восьми килограмм. Пользователи соцсетей не оставили это незамеченным и сразу же принялись придумывать мемы и шутки о случившемся. Об этом пишет Media Leaks.



Фото: https://www.facebook.com/mikhail.galin.7

Напомним: 6 ноября пользователь Facebook Михаил Галин рассказал, как вместе со своим котом Виктором летел из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. Животное, по словам Галина, «отъелось до непозволительных для перевозки в салоне 10 кг», однако отправлять его в багажный отсек хозяин не хотел, опасаясь, что кот не выдержит длительного перелета.

В конце концов, кота Виктора удалось пронести в салон самолета, в котором он долетел до пункта назначения. Впрочем, незамеченным из-за поста Михаила это не прошло — представители «Аэрофлота» из-за нарушения внутренних правил лишили Галина набранных им ранее бонусных миль и исключили из программы лояльности.

Ниже — серия из шуток и мемов, созданных пользователями соцсетей о сложившейся ситуации. Можно даже сказать, что в Twitter и Instagram началась мощная кампания в поддержку кота Виктора: