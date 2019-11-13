В Apple назвали ноутбуки главного конкурента гаджетами, с которыми «не выйдет добиться успеха»

Источник материала: IT.Tut.by

В интервью CNET вице-президент Apple по глобальному маркетингу Фил Шиллер заявил , что Chromebook от Google — дешевые инструменты для тестов, но с ними студенты не добьются успехов. По его словам, устройства популярны в колледжах США из-за дешевизны, но не являются передовым средством для обучения. Об этом пишет TJournal.



Фил Шиллер. Фото: REUTERS/Stephen Lam

Во время интервью Шиллер рассказал, что MacBook популярны у студентов колледжей. В ответ журналист поинтересовался, как вице-президент Apple относится к тому, что сферу образования в США захватили Chromebook.

Шиллер рассказал, что компания проводила исследование образования, чтобы понять роль технологий в обучении и пришла к выводу, что лучше всех учатся заинтересованные дети. По его словам, чтобы заинтересовать детей, нужны передовые технологии, которых нет в Chromebook.

«Дети, которые действительно учатся и хотят учиться, преуспевают больше других. Нетрудно понять, почему дети не заинтересованы в учебе без использования технологий, которые их вдохновляют. Чтобы дети достигли лучших результатов, вам нужны эти передовые инструменты для обучения. Но Chromebook с этим не справляются. Откровенно говоря, Chromebook попали в классы только потому что это дешевые инструменты для обязательных тестирований. Если все, что вы хотите сделать — протестировать детей, то да, возможно дешевый ноутбук с этим справится. Но они [дети] вряд ли добьются успеха», — заявил Шиллер.

После этого Шиллер отдельно уточнил в Twitter, что смысл его высказывания заключался в том, что детям нужно не только сдавать тесты, но и получать контент, учебные программы и специальные инструменты для изучения и развития.

У каждого ребенка есть возможность преуспеть — помочь им в этом всегда было нашей миссией. В полном разговоре с CNET мы обсуждали вопрос предоставления детям и учителям контента, учебных программ и инструментов, которые им нужны для обучения, изучения и развития. Не только для сдачи тестов.

Как отметили на CNBC, 60% всех ноутбуков и планшетов, которые закупают американские общеобразовательные заведения для детей 1−12 классов — это Chromebook. Доля Apple среди устройств для образования в США составляет 18%.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные MacBook: