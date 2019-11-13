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В Беларуси появится мобильное приложение, которое поможет при пересечении границы
14.11.2019 21:10 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Источник материала: Bybanner
Правительство Беларуси одобрило два проекта международной технической помощи, включая разработку мобильного приложения для помощи в пересечении государственной границы, сообщает Национальный правовой интернет-портал.
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Правительство Беларуси одобрило два проекта международной технической помощи, включая разработку мобильного приложения для помощи в пересечении...
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