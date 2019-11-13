ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Национальном историческом музее подвели итоги археологических исследований

14.11.2019 21:10 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Bybanner

Презентация результатов археологических исследований 2019 года «Археологическое лето с музеем» состоялась в Национальном историческом музее Беларуси 14 ноября, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

На протяжении лета и начала осени волонтеры и археологи принимали участие в раскопках могильников кривичей в Мядельском и Браславском районах, в изучении монастыря бернардинцев в Будславе и униатского Браславского монастыря на одноименном острове, в исследованиях на месте находок двух кладов раннелитовских монет XIV и XV веков в Молодечненском и Щучинском районах.

Эти экспедиции стали возможны благодаря тесному сотрудничеству государственных учреждений и негосударственных организаций, материальной поддержке многочисленных спонсоров и участия сотен добровольцев.

— Это значительный вклад в музейную работу, — говорит заместитель директора музея Евгения Иванова. — Это интересный проект, который перетечет в музейную традицию. Надеюсь, мы сможем оказать посильную помощь в организации подобных экспедиций и привлечении меценатов. После научной обработки найденные артефакты поступят в фонды музея, а некоторые из них пополнят экспозицию.

Организаторами названных археологических экспедиций выступили Национальный исторический музей Республики Беларусь совместно с Международным государственным экологическим институтом им. А.Д. Сахарова Белорусского государственного университета, Белорусским государственным музеем народной архитектуры и быта, а также Центром регионального развития «Браслав». Подобная экспозиция в свое время выставлялась в музее занимательной науки в Днепре. Сегодня музей предлагает познавательный отдых для всей семьи.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Презентация результатов археологических исследований 2019 года «Археологическое лето с музеем» состоялась в Национальном историческом музее Беларуси 14 ноября,...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
В Беларуси появится мобильное приложение, которое поможет при пересечении границы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика