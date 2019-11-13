|
В Национальном историческом музее подвели итоги археологических исследований
14.11.2019 21:10 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Источник материала: Bybanner
Презентация результатов археологических исследований 2019 года «Археологическое лето с музеем» состоялась в Национальном историческом музее Беларуси 14 ноября, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Презентация результатов археологических исследований 2019 года «Археологическое лето с музеем» состоялась в Национальном историческом музее Беларуси 14 ноября,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)