Около Мальты нашли британскую подлодку. 77 лет назад она таинственно исчезла с 44 моряками

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В Средиземном море, около острова Мальта, исследователи обнаружили обломки подводной лодки британского Королевского флота HMS Urge, таинственно исчезнувшей с 44 членами экипажа во время Второй мировой войны. Об этом сообщает livescience.com.

HMS Urge до потопления. Фото: wikipedia.org

HMS Urge затонула, по-видимому, после столкновения с немецкой морской миной. Остатки субмарины обнаружены на глубине 130 метров исследователями из Университета Мальты, которые ведут подводную съемку территориальных вод острова с 1990-х годов. Возглавлявший экспедицию морской археолог Тимми Гамбин заявил, что искал лодку по просьбе Фрэнсиса Дикинсона, внука капитана HMS Urge.

По его словам, субмарину удалось обнаружить после того, как было исследовано местоположение минных полей, поставленных немецким и итальянским военными флотами. Их карты были обнаружены после войны. Вскоре видеокамеры подводных аппаратов нашли лодку именно там, где она, по предположениям, погибла. Исследование сделанных видеозаписей в Великобритании подтвердило: перед археологами именно HMS Urge.

Эта лодка была небольшой, всего 58 метров длиной и изначально предназначалась для обучения подводников. Однако она активно использовалась в боях и добилась огромных успехов: утопила в Атлантическом океане танкер, с которого снабжались германские субмарины, нанесла повреждение итальянскому линкору «Витторио Венето» и утопила крейсер «Банде Нере».

27 апреля 1942 года HMS Urge покинула Мальту и отправилась в Египет, но в порт назначения так и не пришла - через два дня ее официально объявили пропавшей без вести вместе с 32 членами экипажа, 11 другими военно-морскими специалистами и военкором на борту.