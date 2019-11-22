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Три китайца обманули Apple на 6 миллионов долларов

14.11.2019 13:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Ресурс nbcsandiego.com сообщил о мошеннической схеме, в которой замешана компания Apple и более чем дюжина выходцев из Китая и других стран. По заявлению властей США, обвиняемые «надурили» производителя на сумму в 6,1 миллиона долларов.

Фото: Reuters

В преступной схеме участвовало 14 человек, руководили процессом трое братьев. Сообщается, что они родились в Китае, но затем мигрировали в США. По версии правоохранителей, подозреваемые заказывали поддельные устройства Apple (смартфоны, планшеты) в Китае, а затем меняли их на новые оригинальные аппараты в американских Apple Store. Сотрудникам магазинов они говорили, что гаджеты неисправны.

Полученные (неподдельные) устройства отправлялись на продажу в другие страны, где предлагались по более высоким ценам. По оценке ФБР, таким способом было импортировано свыше 10 тысяч аппаратов. Предположительная сумма ущерба составляет 6,1 миллиона долларов.

Сотрудники американских спецслужб уже арестовали троих руководителей группировки вместе с их женами. Среди других обвиняемых - граждане США из Китая, Вьетнама и России.

Смотрите, сколько у нас стоят оригинальные смартфоны Apple:

 
 
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Ресурс nbcsandiego.com сообщил о мошеннической схеме, в которой замешана компания Apple и более чем дюжина выходцев из Китая и других стран. По заявлению властей США,...
 
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