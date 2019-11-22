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США дали «зеленый свет» на продажу Тайваню 108 танков Abrams
14.11.2019 13:11 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
США направили Тайваню так называемое письмо предложения и принятия о начале оформления документов на продажу американских танков. Всего островное государство получит от Штатов более ста M1A2 Abrams,
Оформление бумаг началось через четыре месяца после того, как Госдепартамент США удовлетворил просьбу Тайваня о приобретении 108 «Абрамсов», более чем 250 ПЗРК Stinger и другого оборудования на общую сумму в 2,2 миллиарда долларов.
О том, что «письмо предложения и принятия» было уже отправлено Тайбэю, заявил министр обороны Тайваня Йен Де-Фа на совместном заседании Финансового комитета и Комитета по иностранным делам и национальной обороне страны.
По словам начальника штаба тайваньских Вооруженных сил Ян Хаймина, Китайская республика (так официально называется Тайвань) подпишет письмо в конце ноября или начале декабря.
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США направили Тайваню так называемое письмо предложения и принятия о начале оформления документов на продажу американских танков. Всего островное государство...
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