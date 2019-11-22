США дали «зеленый свет» на продажу Тайваню 108 танков Abrams

Источник материала: IT.Tut.by

США направили Тайваню так называемое письмо предложения и принятия о начале оформления документов на продажу американских танков. Всего островное государство получит от Штатов более ста M1A2 Abrams, пишет defenseworld.net.

Фото: contract-army.ru

Оформление бумаг началось через четыре месяца после того, как Госдепартамент США удовлетворил просьбу Тайваня о приобретении 108 «Абрамсов», более чем 250 ПЗРК Stinger и другого оборудования на общую сумму в 2,2 миллиарда долларов.

О том, что «письмо предложения и принятия» было уже отправлено Тайбэю, заявил министр обороны Тайваня Йен Де-Фа на совместном заседании Финансового комитета и Комитета по иностранным делам и национальной обороне страны.

По словам начальника штаба тайваньских Вооруженных сил Ян Хаймина, Китайская республика (так официально называется Тайвань) подпишет письмо в конце ноября или начале декабря.