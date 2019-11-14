США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

Источник материала: IT.Tut.by

Официальные лица США предупредили Египет, что против него могут быть введены санкции в случае приобретения российских истребителей Су-35. Глава Государственного департамента Майк Помпео и министр обороны Марк Эспер заявили, что закупки российского вооружения могут осложнить отношения Каира и Вашингтона, и призвали отменить сделку. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на The Wall Street Journal .



Фото: army.lv/

Также Пентагон предупредил командование египетских ВВС о «потенциальной ответственности». Это заявление было сделано перед визитом в страну российского министра обороны Сергея Шойгу, который пообещал военным Египта помочь с укреплением работоспособности этой страны.

Ранее Москва и Каир подписали контракт на поставку сразу нескольких десятков истребителей Су-35 поколения «4++» на сумму в два миллиарда долларов. Договор вступил в силу в конце прошлого года, поставки самолетов начнутся в 2020 или 2021 году.