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Французский истребитель Dassault Rafale сможет прослужить до 2070 года

15.11.2019 10:08 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Франция продемонстрировала путь модернизации для Dassault Rafale, который позволит эксплуатировать многоцелевые боевые самолеты до 2070 года. Это касается как машин, находящихся на службе ВВС, так и самолетов Военно-морских сил Франции. Об этом пишет Naked Science.

Французский истребитель Dassault Rafale сможет прослужить до 2070 года
Фото: meretmarine.com

Выступая на конференции International Fighter в Берлине, генерал-майор Фредерик Паризо (Frederic Parisot) заявил, что, вероятно, впереди у истребителя еще четыре этапа модернизации, выходящих за рамки конфигурации F3R. Это самая новая на сегодня версия Dassault Rafale. Модификация самолета до уровня Rafale F3R включает в себя крупные обновления программного и аппаратного обеспечения, которые позволят использовать новейшую ракету класса «воздух — воздух» MBDA Meteor, а также более эффективно применять вооружения класса «воздух — поверхность».

Стоит сказать, что Dassault Rafale входит в число истребителей с самыми широкими возможностями: он способен одинаково эффективно бороться с наземными, морскими и воздушными целями, а также использоваться для разведки. Всего по состоянию на январь 2019 года французы построили 175 таких машин. Кроме Франции, Rafale эксплуатирует Египет. В будущем самолет будет активно использоваться катарскими и индийскими ВВС.

Напомним, 31 января 2012 года стало известно, что компания Dassault Aviation стала победителем индийского тендера MMRCA на поставку 126 многофункциональных истребителей для ВВС Индии. Впоследствии успех был омрачен чередой скандалов, а также снижением общего числа закупаемых Индией истребителей Rafale до 36 единиц.

Может показаться, что озвученные французскими военными планы идут вразрез с разработкой европейского истребителя шестого поколения New Generation Fighter (NFG). Однако в материале Jane’s говорится, что модернизированный Dassault Rafale станет не альтернативой, а дополнением к новому истребителю.

Напомним, недавно в Европе заявили о прогрессе в рамках разработки истребителя шестого поколения. Новые данные подтверждают ранее озвученный тезис о том, что речь идет о масштабной программе, охватывающей разработку нового пилотируемого самолета, беспилотных летательных аппаратов и новых систем связи и наблюдения.

Кроме того, в 2018 году на авиасалоне в Фарнборо британцы представили внешний вид перспективного истребителя нового поколения. Самолет получил обозначение Tempest: он может появиться на свет в 30-е годы.

 
 
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Франция продемонстрировала путь модернизации для Dassault Rafale, который позволит эксплуатировать многоцелевые боевые самолеты до 2070 года. Это касается как машин,...
 
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