Распространенность внебрачного секса измерили с помощью анализа ДНК

Источник материала: IT.Tut.by

Генетики из Бельгии и Нидерландов раскрыли историю внебрачных отношений в Центральной Европе в последнюю половину тысячелетия. Оказалось, что в наибольшей степени это было характерно для малообразованных жителей крупных городов, пишут ученые в журнале Current Biology. Кратко об этом рассказывает ТАСС.



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«Конечно, дети вне брака, особенно если они родились в результате супружеской измены, очень часто становятся популярным предметом сплетен, шуток, телесериалов или книг. С другой стороны, исследователи почти не изучали внебрачные отношения с научной точки зрения, что в особенности касается исторического аспекта этой проблемы», — прокомментировал один из авторов исследования Маартен Лармусо, генетик из Лёвенского католического университета (Бельгия).

Относительно недавно в интернете появилось множество сайтов, которые позволяют пользователям публиковать семейные генеалогические архивы и делиться ими. С их помощью жители разных стран находят новых родственников и расширяют свои собственные архивы.

В последние годы эта информация начала привлекать внимание генетиков и историков. К примеру, год назад американские исследователи использовали архив, в котором хранились сведения о родственниках свыше 86 млн людей, для того, чтобы составить самое большое «семейное» генеалогическое древо, которое объединяет 13 млн людей. Позже историки использовали эти же данные для того, чтобы изучить, как менялись семейные традиции в Европе в последние два века.

Аналогичным образом Лармусо и его коллеги использовали один из подобных архивов, которым пользуются многие жители Бельгии, Нидерландов и сопредельных стран. Ученые оценивали то, как часто предки современных обитателей этих государств изменяли своим мужьям или женам. Для этого исследователи придумали простой, но очень эффективный метод: они проанализировали генеалогические данные при помощи компьютерного алгоритма, который выделил пары современных бельгийцев и нидерландцев, чей общий предок по мужской линии жил несколько сотен лет назад.

Самое удобное место для измен

Замысел генетиков состоял в том, что у всех эти мужчин должна быть одинаковая Y-хромосома, часть генома, которая всегда передается от отца к его сыновьям. Соответственно, если жены их отцов, дедов, прадедов и более древних предков изменяли супругам, то тогда Y-хромосома у их реальных или мнимых далеких потомков будет разной.

Всего ученые смогли найти 513 подобных пар мужчин и заручиться их согласием на проведение генетического теста «на отцовство». Проанализировав их Y-хромосомы, Лармусо и его команда сопоставила эти данные с тем, в каких регионах жили их предки, к каким социальным категориям они принадлежали и чем занимались.

«Наш анализ показал, что вероятность того, что жена изменяла одному из ваших предков, зависит в основном от социальных условий, в которых жила их семья. Если ваши прародители обитали в крупных городах и принадлежали к числу низших сословий, вероятность того, что они изменяли друг другу, была заметно выше, чем если бы они жили в деревне», — продолжает Лармусо.

В среднем, как выяснили эксперты, лишь 1,6% детей, родившихся в последние 500 лет на территории Нидерландов и Бельгии, их матери зачали вне брака. При этом данный показатель для разных слоев населения сильно отличался — для жителей деревень и зажиточных слоев населения он составлял меньше 1%, а для бедных горожан — 4,1%.

Более того, среди обитателей самых крупных городов он был еще выше, достигая отметки в 5,9%. Столь большое число измен, как отмечают исследователи, раньше считалось уникальной чертой некоторых племен южноамериканских индейцев и обитателей экваториальной Африки, в чьих сообществах нет строгой моногамии.

Почему это так, ученые пока не могут сказать. Однако они предполагают, что это связано с тем, что города давали возможность любовникам «затеряться в толпе» и лучше скрывать свои отношения от окружающих. Альтернативное объяснение гласит, что высокая плотность населения городов повышала вероятность встретить подходящего партнера. Как надеются специалисты, дальнейшее изучение генеалогических архивов поможет понять, какая из этих теорий ближе к истине.