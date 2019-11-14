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«Потери сравнятся со Второй мировой». В США показали на видео, какой будет война с Китаем

15.11.2019 12:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В последние годы отношения США и Китая стали активно ухудшаться — этому способствуют и продолжающееся усиление китайской армии, и действия президента Дональда Трампа, вызвавшие торговую войну. Издание We Are The Mighty пишет, как будут развиваться события, если между двумя великими державами все же вспыхнет война.

Вероятнее всего, конфликт начнется с того, что Китай мобилизует свои войска для вторжения на Тайвань. Как только это случится, военные США введут уровень готовности Defcon 3, при котором ВВС страны будут находиться в 15-минутной готовности.

Как только первые китайские корабли подойдут к Тайваню для высадки, армия США перейдет на стадию Defcon 2, что потребует уже ото всех Вооруженных сил страны быть готовыми к войне в течение шести часов. Военно-морской флот США приготовится к удару по китайским ВВС, а ракеты Китая нацелятся на военно-морские базы Штатов в Тихом океане. Уже на первом этапе погибнут тысячи американских военнослужащих.

В первый месяц войны потери будут еще более тяжелыми — в последний раз такое было полвека назад, во время Вьетнамской войны. А менее чем через год потери будут уже сравнимы со Второй мировой войной. И, по мнению издания, нынешней контрактной армии США вполне может не хватить для успешной борьбы с «азиатским тигром». Убитых солдат придется кем-то заменять.

Китайская армия насчитывает около двух миллионов человек, и полмиллиона находятся в резерве. Количество резервистов в США не превышает 860 тысяч — этого хватит, чтобы оказать помощь Тайваню, но будет явно недостаточно для того, чтобы завершить войну победой. Последнее явно потребует вторжения в материковый Китай, а для такого нужно огромное количество солдат.

Помочь здесь, как пишет We Are The Mighty, могла бы «Система службы отбора» (Selective Service System) — солдат в этом случае отбирают по жребию, и, по сути, это призывная армия, но без всеобщей воинской повинности. Выборочный призыв использовался в армии США еще в XVIII и XIX веках.

Если ввести такую систему для молодых людей от 18 до 25 лет, это может дать Вооруженным силам страны до 16 миллионов солдат. Вряд ли придется задействовать всю эту силу, но, как пишет We Are The Mighty, «потребуется много войск, чтобы добраться до Пекина». И контрактная армия с добровольной службой, скорее всего, с этим не справится.

 
 
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В последние годы отношения США и Китая стали активно ухудшаться — этому способствуют и продолжающееся усиление китайской армии, и действия президента Дональда...
 
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