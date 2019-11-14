В Йемене показали редкую винтовку, с которой воюют снайперы Исламского государства

Источник материала: IT.Tut.by

Боевики йеменского отделения Исламского государства показали, как тренируются их снайперы. Фото с занятий появилось в телеграм-канале «Военный обозреватель».



Источник: Военный обозреватель

В кадре видно, в частности, оружие, с которым воюют снайперы террористов. Если слева мы видим довольно обычную советскую «рабочую лошадку» СВД-С, то справа куда более редкий вариант. Это магазинная M43 Spanish Mauser — испанский клон удачного карабина Mauser Kar-98k (основного стрелкового оружия солдат вермахта).

Выпуск этого оружия начали в 1944 году в Испании, им вооружались подразделения испанских армии и флота. Несмотря на то, что это не самозарядное оружие (затвор после каждого выстрела нужно передергивать вручную), для снайперских винтовок это не является критическим недостатком — точность стрельбы и надежность важнее, чем скорострельность.