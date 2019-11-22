﻿ Американцы учат дроны уничтожать укрытую пехоту гранатами. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Американцы учат дроны уничтожать укрытую пехоту гранатами

15.11.2019 16:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Военные США испытывают экспериментальный дрон, вооруженный многоцелевым 40-миллиметровый гранатометом. С его помощью планируется уничтожать вражеские цели, находящиеся в укрытиях, пишет military.com.

Фото: military.com

Испытания проходят в Форт-Беннинг, штат Джорджия. Беспилотник весит 6,3 кг, может летать на три с лишним километра и несет три 40-мм гранаты. Использование дрона позволяет поражать цели на расстоянии, в разы превышающем 400 метров, на которые может стрелять гранатомет М320.

В 2018 году армия США отменила проект гранатомета с боеприпасами дистанционного подрыва XM25, но военные продолжают искать варианты гарантированного поражения противников в укрытиях. XM-25 должен был использовать программируемые боеприпасы и обладать усовершенствованной системой управления огнем - но оружие оказалось настолько сложным и дорогим, что запустить его в серию так и не получилось.

Сейчас военные пробуют более простые варианты, одним из них и стал беспилотник с гранатометом. При этом не придется даже разрабатывать новое оружие: планируется использовать обычный одноразовый РПГ LAW, которых на складах осталось со времен Вьетнамской войны до 100 тысяч штук.

Проводились также испытания такого же LAW, но оснащенного 66-мм боеприпасом, который при взрыве дает 4000 шрапнельных фрагментов.

 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Военные США испытывают экспериментальный дрон, вооруженный многоцелевым 40-миллиметровый гранатометом. С его помощью планируется уничтожать вражеские цели,...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
В России показали, во что ядерный взрыв превращает легковушку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Архив (Новости Hi-Tech)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
23.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Радзiма
Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика