В России показали, во что ядерный взрыв превращает легковушку

Источник материала: IT.Tut.by

В России во время съемок программы «Военная приемка» телеканала «Звезда» показали , что будет с легковым автомобилем при воздействии на него такой же ударной волны, какая возникает при ядерном взрыве. Испытания проходили в 12-м центральном научно-исследовательском институте.

На кадрах видно, как легковушка за считаные секунды превращается в груду металлолома и отлетает на несколько метров. Стоящий на ней телевизор ударной волной сносит так быстро, что даже стоп-кадр не позволяет разглядеть траекторию его полета. «Достиг скорости пули», - комментирует журналист.

Кроме гражданского автомобиля испытания на устойчивость к воздействию ударной волны прошли БМП-2 с боевым модулем «Бережок» и пункт управления роботами комплекса «Кунгас».

12-й ЦНИИ Министерства обороны РФ - один из самых секретных объектов в России. Он был создан в 50-х годах, имеющееся оборудование позволяет имитировать поражающие факторы ядерного взрыва - мощную ударную волну и электромагнитные поля. Именно здесь бронетехнику испытывают на устойчивость к ядерному оружию.