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МТС запустил тариф «Безлимитище 2.0». Но есть нюанс

15.11.2019 10:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

МТС запускает тарифный план «Безлимитище 2.0» с опцией раздачи интернета в любом объеме без дополнительной платы. Об этом 42.TUT.BY сообщили в пресс-службе компании.

«В абонентскую плату включен безлимитный интернет без ограничения скорости, 400 минут на разговоры во все сети, а также возможность делиться интернет-трафиком в любом объеме», - заявили представители МТС.

В более подробном описании к тарифу говорится, что «использование SIM-карты в модеме, а также предоставление услуг файлообменных сетей (торрентов) запрещено. При просмотре видео онлайн максимальное качество возможно в формате HD (720р)».

Стать абонентом тарифного плана «Безлимитище 2.0» можно по 29 февраля 2020 года. Абонентская плата в течение первых 90 дней с момента подключения для новичков составит 16,50 рубля, для действующих абонентов МТС - 22,50 рубля.

После окончания акционного периода до конца 2020 года тарифный план будет стоить 22,50 рубля в месяц для всех абонентов, далее - 30 рублей.

 
 
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МТС запускает тарифный план «Безлимитище 2.0» с опцией раздачи интернета в любом объеме без дополнительной платы. Об этом 42.TUT.BY сообщили в пресс-службе компании.
 
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