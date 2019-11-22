Огненный шторм. Как лесные пожары рождают бури и торнадо

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Австралия уже несколько дней борется с лесными пожарами . Эксперты предупреждают, что есть опасность возникновения так называемых пирокумулятивных облаков, которые иногда называют «огненным штормом» или «огненной бурей».

Изображение использовано в качестве иллюстрации. Облака-пирокумулюсы во время пожаров в августе 2009 в Южной Калифорнии. Фото: EllsworthC

Это гигантское быстро движущееся пламя развивает такую силу, что способно создавать собственные погодные явления, похожие на грозу. И когда это случается, потушить огонь невозможно.

Как образуется «огненная буря»?

При определенных условиях в воздухе и на земле лесные пожары могут стать до такой степени интенсивными и двигаться через обширные территории с такой энергией, что в небе над ними образуется буря.

Обычно пламя лесных пожаров разносит ветер, но если оно очень сильное, то воздушные потоки не могут развеять дым. В результате образуется вертикальный столб, который может подниматься в небо на высоту до 15 км.

Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Этот дымовой столб поднимает в небо жар и влагу. Достигая стратосферы, он может конденсироваться, в результате чего образуются облака.

«Пирокумулятивное облако - это, коротко говоря, грозовая туча в столбе огня», - говорит доцент Джейсон Шарплз, эксперт по пожарам из Университета Нового Южного Уэльса (UNSW).

Пирокумулятивные облака могут появляться не только вследствие лесных пожаров, но и из-за вулканической активности.

Можно ли потушить такой пожар?

Пламя, над которым бушует такой шторм, бывает большим, быстро распространяющимся и очень опасным. Турбулентные потоки воздуха могут разносить сполохи огня вокруг себя. Иногда там возникают и молнии, которые тоже могут привести к возгоранию леса.

«Это означает, что пламя настолько велико, что способно возобладать над любыми другими погодными условиями», - объясняет климатолог из Университета Нового Южного Уэльса Джейсон Эванс.

Дождя в такой грозе нет. Зато буря всасывает множество тлеющей золы и разбрасывает ее во все стороны, отчего площадь пожара стремительно увеличивается, создавая многочисленные очаги возгорания. Пожар становится непредсказуемым и не поддающимся ликвидации.

«Во время основательной грозы дождь льет сразу со всех сторон, - говорит Джейсон Эванс. - Теперь представьте, что вместо дождя летят тлеющие угли».

Пожарные службы Нового Южного Уэльса уже сообщали, что на этой неделе угли улетали на расстояние до 30 км вперед от огневого фронта - это втрое дальше обычного.

«На этой стадии пламя практически неуправляемо. Единственный способ - убраться с его пути», - говорит доцент Эванс. Пожарные бессильны против этого мощного и непредсказуемого природного явления, однако подобные пожары гаснут сами по себе, когда покидают лесистую местность или лишаются иного горючего.

Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Brocken Inaglory / wikipedia

Стали ли они происходить чаще?

Лесные пожары в Новом Южном Уэльсе разгорелись с новой силой в прошлую пятницу. Согласно сообщениям, над одним из очагов начали формироваться пирокумулятивные облака. Во вторник специалисты заподозрили, что один из очагов усиливается до уровня огненной бури, и они забили тревогу. Однако в тот раз беда миновала.

Подобное явление считается достаточно редким, однако они стало возникать все чаще в последние годы. Один из самых известных случаев произошел 10 лет назад: тогда в Австралии из-за пожаров погибли 173 человека. 7 февраля 2009 года в этой стране получило название «Черной субботы».

Всего эксперты с 2001 года насчитали около 60 случаев появления огненных бурь. Месяцем-рекордсменом стал март 2019 года, когда в штате Виктория насчитали 18 случаев этого явления. Они также наблюдались в 2003 году при пожарах в Канберре: там местные жители наблюдали феномен огненного торнадо.

«Частота этих явлений растет бешеными темпами», - тревожится Джейсон Эванс.

Наиболее благоприятные условия для образования огненных бурь - это жара, сильные ветры и низкая влажность. Наличие засухи повышает вероятность возникновения этого феномена.

Некоторые ученые предсказывают, что изменения климата могут повысить частоту подобных природных явлений.