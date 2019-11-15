Назад в будущее. Как в СССР представляли жизнь в XXI веке

Источник материала: IT.Tut.by

Человечество всегда стремилось узнать (или, по крайней мере, пофантазировать), что произойдет в будущем. Впрочем, с течением времени представления общества о жизни даже спустя всего несколько десятков лет менялись. 42.TUT.BY решил вспомнить, как во времена СССР представляли нынешний XXI век.



Скриншот из сериала «Чернобыль. Зона отчуждения»

«В 2017 году»

Несколько лет назад в соцсетях вспомнили советский «комикс», который появился еще в 1960 году. В нем авторы студии «Диафильм» размышляли на тему того, какой будет «страна Советов» в годовщину Великой Октябрьской революции, то есть в 2017 году. Диафильм так и называется: «В 2017 году».

Диафильм включает 45 слайдов и начинается с таких слов:



Фото: Сергей Поздняков / vk.com

TJournal добавляет : с точки зрения авторов, к 2017 году в СССР уже должны были появиться фотонные ракеты, роботы, телевидефоны и атомные поезда, а технологии использовались для улучшения климата Дальнего Востока и для освоения не только космоса, но и недр Земли. В этих условиях СССР продолжал бороться с «империалистами», испытывающими «запрещенное мезонное оружие».

Ниже — серия из нескольких слайдов диафильма. Целиком он доступен здесь :































«Техника — молодежи»

С 1933 года в СССР выпускался ежемесячный научно-популярный журнал «Техника — молодежи», издание до сих пор выходит в России. В журнале публикуют научно-популярные статьи о технике и современных технологиях. Одна из рубрик называлась «Окно в будущее». В ней авторы пытались угадать, что произойдет в грядущем и как в нем будет развиваться советское государство.

Ниже — несколько фотографий из журнала разных годов выпуска:



Проект аппарата «Электролет», маршрут которого пролегает над специализированными станциями, передающими энергию через электромагнитные волны. Из 4 номера 1943 года



Атомные самолеты, по мнению авторов журнала, смогли бы развивать сверхзвуковую скорость и месяцами держаться в воздухе. Из 8-го номера 1955 года



А так представляли проект подземного города. Из 1-го номера 1937 года



Обложка 9-го номера журнала в 1964 году. На ней советские граждане уже колонизируют Луну



А так представляли советскую орбитальную станцию. Из 4-го номера 1950 года



Огромный робот, управление которым лежит на находящемся внутри человеке. Из 11-го номера 1969 года

«Репортаж из XXI века»

В 1958 году в СССР вышла книга под названием «Репортаж из XXI века» (авторы М. Васильев, С. Гущин). В ней собраны интервью с советскими учеными о том, как они видят развитие науки в XXI веке (а именно в 2007 году). Книга выдержала несколько изданий и была напечатана в 25 странах мира.

Практически все из предсказанного тогда советскими учеными сбылось. Например, академик Владимир Котельников говорил , по сути, о появлении мобильной связи, персональных компьютеров и принтеров.

Сергей Лебедев писал о «библиотрансляциях, идущих по экранам с голубоватым свечением». Из них, по мнению ученого, люди смогли бы черпать разнообразные сведения, необходимые для жизни. Очевидно, что ближайший современный аналог — интернет.

Цитаты из книги: «…библиотрансляция — передача любых литературных, исторических, научных справок — ведется по индивидуальным заказам с помощью телевизионных устройств. Чтобы слушать радио, необязательно иметь собственную радиостанцию. Достаточно завести простенький репродуктор. Сотни, тысячи репродукторов связаны проводами с радиотрансляционным узлом, который ведет передачу. Наподобие такого узла работает и библиотрансляционная сеть …Человек сможет не обременять свою память массой ненужных технических сведений. Ему поможет „память“ так называемых информационных электронных машин. По первому требованию машина отыщет нужную клетку и приведет в движение магнитофонную ленту, на которой записан не только звук, но и изображение. …Машина будет помогать человеку, кое в чем даже превзойдет его, но никогда не сможет заменить собой человека. Ум человеческий будет неустанно совершенствовать свое механическое детище. Только человек может подсказать наиболее экономный путь решения задачи, предложить машине новую, более совершенную программу. Растет скорость, надежность и производительность машин, упрощается их конструкция, уменьшаются размеры. Если в первой электронной машине было 18 тысяч ламп, то сейчас их число сократилось до четырех тысяч, а в ближайшие годы их совсем не останется: все они будут заменены полупроводниками».

Впрочем, некоторые предположения (во всяком случае — пока) не сбылись. Например, Луна не стала для человечества седьмым материком планеты, а на Марсе не цветут яблони.