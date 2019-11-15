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Раскрыта загадка исчезновения первой империи человечества

16.11.2019 09:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Международная группа ученых выяснили причины падения Новоассирийского царства, которое считается первой мировой империей в истории человечества. Статья исследователей опубликована в журнале Science Advances, пишет Lenta.ru.

Раскрыта загадка исчезновения первой империи человечества
Фото: Steven G. Johnson / Wikipedia

Специалисты собрали образцы сталагмитов из пещеры Куна-Ба на севере Ирака, чтобы установить характер осадков в Месопотамии, приходящихся на первое тысячелетие до нашей эры. Сталагмиты растут снизу вверх, когда дождевая вода капает с потолка пещеры, при этом растворенные вещества осаждаются. В «годичных кольцах» минеральных образований фиксируется соотношение изотопов кислорода, содержащихся в воде. По этому соотношению можно определить климатические условия в различные периоды времени.

Образцы сталагмитов были точно датированы по соотношению изотопов урана и тория.

Археологи установили, что расцвет империи пришелся на два столетия аномально влажного климата после четырех тысяч лет засушливых условий. Новоассирийское царство просуществовало с 912 до 609 года до нашей эры. В середине VII века до нашей эры возобновились крупные и продолжительные засухи, продолжающиеся десятилетия и вызвавшие упадок сельского хозяйства. Это, в свою очередь, способствовало политическому и экономическому краху империи.

В период расцвета Новоассирийское государство простиралось от Средиземного моря и Египта на западе до Персидского залива и западного Ирана на востоке.

 
 
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Международная группа ученых выяснили причины падения Новоассирийского царства, которое считается первой мировой империей в истории человечества. Статья...
 
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