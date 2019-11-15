«Наш мир скоро рухнет». «Выживальщики» из ФРГ готовятся к гражданской войне во «ВКонтакте»

Источник материала: IT.Tut.by

Немецкие «выживальщики» (группа людей, готовящихся к концу света, зомби-апокалипсису, гуманитарной катастрофе, голоду или войне) создали в социальной сети «ВКонтакте» группу Überlebensgruppe. На русский это переводится как «группа выживания», и в постах и комментариях участники обсуждают гражданскую войну в ФРГ. По мнению участников сообщества, впереди — неизбежный вооруженный конфликт с национальными и религиозными меньшинствами, в частности с мусульманами.



Скриншот из соцсети «ВКонтакте»

По мнению создателей группы, в любом городе, где доля мусульман достигнет определенного уровня, между ними и коренными жителями вспыхнет гражданская война. И они призывают быть к ней готовыми — иметь запас продуктов, оружие, транспорт.

В других постах администраторы сообщества рассказывают, что именно стоит приобретать, чтобы готовиться к будущим неприятностям.

Так, в качестве личной машины они рекомендуют обзаводиться «преппермобилем» («преппер» — английское название «выживальщиков», от глагола to be prepared — «быть готовым»). Это полноприводный грузовик без электроники и с двигателем воздушного охлаждения (чтобы не зависеть от запасов тосола или иных охлаждающих жидкостей).



Скриншот из соцсети «ВКонтакте»

В других постах они дают рекомендации по выбору оружия, советуют покупать теплую одежду и обувь. Рекомендуют покупать даже 30-литровые ведра, чтобы запас продуктов не съели крысы.



Скриншот из соцсети «ВКонтакте»

На немецкое правительство радикалы не рассчитывают, более того, они обвиняют власти в том, что те специально делают население «беззащитным», стараясь ограничить продажу оружия и агитируя граждан против боевых искусств.



Скриншот из соцсети «ВКонтакте»

Помимо этого, препперы продвигают и «традиционные» апокалиптические идеи, что существующему миру скоро наступит конец, в частности в этом году развалится вся мировая финансовая система.

Вероятнее всего, «выживальщики» выбрали для создания группы именно российскую соцсеть потому, что в более популярном во всем мире Facebook сообщество подобной направленности было бы заблокировано гораздо быстрее.