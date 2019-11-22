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Посмотрите, как индийский истребитель летит с горящим двигателем
16.11.2019 15:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В Индии учебный самолет МиГ-29К разбился при выполнении тренировочного полета. Самолет вышел из строя, когда у него внезапно загорелся двигатель. Видео происшествия
В результате происшествия самолет полностью уничтожен и восстановлению не подлежит. Однако оба пилота, капитан и лейтенант индийских ВВС, сумели катапультироваться и выжили.
Возможно, причиной возгорания послужила попавшая в двигатель птица - из-за них нередко случаются аварии и катастрофы.
МиГ-29К - версия советского истребителя четвертого поколения МиГ-29, предназначенная для размещения на индийском авианосце «Викрамадитья».
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В Индии учебный самолет МиГ-29К разбился при выполнении тренировочного полета. Самолет вышел из строя, когда у него внезапно загорелся двигатель. Видео...
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