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Посмотрите, как индийский истребитель летит с горящим двигателем

16.11.2019 15:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В Индии учебный самолет МиГ-29К разбился при выполнении тренировочного полета. Самолет вышел из строя, когда у него внезапно загорелся двигатель. Видео происшествия показал индийский телеканал Goa 365.

В результате происшествия самолет полностью уничтожен и восстановлению не подлежит. Однако оба пилота, капитан и лейтенант индийских ВВС, сумели катапультироваться и выжили.

Возможно, причиной возгорания послужила попавшая в двигатель птица - из-за них нередко случаются аварии и катастрофы.

МиГ-29К - версия советского истребителя четвертого поколения МиГ-29, предназначенная для размещения на индийском авианосце «Викрамадитья».

 
 
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В Индии учебный самолет МиГ-29К разбился при выполнении тренировочного полета. Самолет вышел из строя, когда у него внезапно загорелся двигатель. Видео...
 
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