Посмотрите, как индийский истребитель летит с горящим двигателем

Источник материала: IT.Tut.by

В Индии учебный самолет МиГ-29К разбился при выполнении тренировочного полета. Самолет вышел из строя, когда у него внезапно загорелся двигатель. Видео происшествия показал индийский телеканал Goa 365.

В результате происшествия самолет полностью уничтожен и восстановлению не подлежит. Однако оба пилота, капитан и лейтенант индийских ВВС, сумели катапультироваться и выжили.

Возможно, причиной возгорания послужила попавшая в двигатель птица - из-за них нередко случаются аварии и катастрофы.

МиГ-29К - версия советского истребителя четвертого поколения МиГ-29, предназначенная для размещения на индийском авианосце «Викрамадитья».