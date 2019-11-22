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Ученые раскрыли секрет сверхдолгой жизни
16.11.2019 11:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Специалисты из Центра интегративной медицины RIKEN и Университета Кэйо провели исследование, в котором попытались объяснить феномен супердолгожителей - людей возрастом более 110 лет. Оказалось, что иммунная система подобных людей делает их почти не восприимчивыми к различным инфекциям. Об этом
Чтобы доказать это, ученые исследовали образцы клеток семи человек возрастом от 110 лет и более и пяти человек в возрасте от 50 до 80 лет. От первой группы специалисты получили 41 208 клеток, от второй - 19 994 клетки. Выяснилось, что у супердолгожителей повышенный уровень B-клеток, а количество T-клеток не отличается от нормы.
При этом у долгожителей наблюдался высокий процент содержания цитотоксических Т-лимфоцитов - по сути, клеток-киллеров, способных уничтожать зараженные вирусами и опухолями клетки.
Издание Lenta.ru
Эти CD4 T-лимфоциты - результат клональной экспансии. Это значит, что подавляющее количество этих клеток было «потомками» одной клетки-предка.
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Специалисты из Центра интегративной медицины RIKEN и Университета Кэйо провели исследование, в котором попытались объяснить феномен супердолгожителей - людей...
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