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Ученые раскрыли секрет сверхдолгой жизни

16.11.2019 11:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Специалисты из Центра интегративной медицины RIKEN и Университета Кэйо провели исследование, в котором попытались объяснить феномен супердолгожителей - людей возрастом более 110 лет. Оказалось, что иммунная система подобных людей делает их почти не восприимчивыми к различным инфекциям. Об этом сообщает ресурс MedicalXpress.

Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Чтобы доказать это, ученые исследовали образцы клеток семи человек возрастом от 110 лет и более и пяти человек в возрасте от 50 до 80 лет. От первой группы специалисты получили 41 208 клеток, от второй - 19 994 клетки. Выяснилось, что у супердолгожителей повышенный уровень B-клеток, а количество T-клеток не отличается от нормы.

При этом у долгожителей наблюдался высокий процент содержания цитотоксических Т-лимфоцитов - по сути, клеток-киллеров, способных уничтожать зараженные вирусами и опухолями клетки.

Издание Lenta.ru уточняет: на поверхности выявленных цитотоксических T-лимфоцитов находятся иммуноглобулины CD4. В крови супердолгожителей эти клетки составляли до 80% всех других Т-клеток по сравнению с 10−20% в контрольных образцах. При этом обычно цитотоксическими являются клетки с иммуноглобулином CD8. По мнению ученых, CD4 T-лимфоциты являются не маркером возраста, а общей характеристикой супердолгожителей.

Эти CD4 T-лимфоциты - результат клональной экспансии. Это значит, что подавляющее количество этих клеток было «потомками» одной клетки-предка.

 
 
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Специалисты из Центра интегративной медицины RIKEN и Университета Кэйо провели исследование, в котором попытались объяснить феномен супердолгожителей - людей...
 
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