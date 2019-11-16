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Пять ноутбуков, которые чаще других покупают в Беларуси

17.11.2019 09:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Недавно мы рассказывали, какие телевизоры сейчас чаще других покупают в Беларуси. Сегодня проверим, какие пять ноутбуков могут похвастаться тем же.

Пять ноутбуков, которые чаще других покупают в Беларуси
Фото: pixabay.com

ASUS VivoBook 15 X512

Пять ноутбуков, которые чаще других покупают в Беларуси

Как и в остальных моделях в подборке, конфигураций лэптопа бывает несколько. Одна из стартовых включает процессор Intel Core i3−8130U, 4 ГБ оперативной памяти типа DDR4 и 256 ГБ встроенного хранилища на SSD, аккумулятор объемом 32 Вт/ч, обеспечивающий порядка пяти часов работы без подзарядки, а также встроенную видеокарту Intel UHD Graphics 620. Диагональ экрана равняется 15,6 дюйма, разрешение изображения — Full HD.

Пользователи выделяют такие плюсы ноутбука: клавиатура с возможностью регулировки по уровням, матовый, а не глянцевый экран, качественная IPS-матрица, не очень громкая система охлаждения. Недостатки: не самая емкая батарея, низкая максимальная яркость дисплея.

 

ASUS TUF Gaming FX505

Пять ноутбуков, которые чаще других покупают в Беларуси

Более дорогая, геймерская модель. В начальную конфигурацию входит процессор AMD Ryzen 5 3550H, 8 ГБ оперативной памяти DDR4, 512 ГБ постоянного хранилища на SSD-накопителе, а также дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050. Диагональ экрана устройства — 15,6 дюйма (Full HD). Из особенностей — увеличенная частота развертки в 144 Гц (в более дорогих модификациях). Впрочем, устройство продается без предустановленной операционной системы.

Достоинства ноутбука, по мнению покупателей: общий дизайн (несмотря на то что лэптоп игровой, его можно взять с собой на работу или учебу), экран без засветов, хорошее соотношение цены и производительности. Минусы: на некоторых экземплярах тачпад иногда перестает отвечать на прикосновения, отсутствие возможности ручной регулировки скорости кулеров системы охлаждения.

 

Lenovo Ideapad L340 (15) Gaming

Пять ноутбуков, которые чаще других покупают в Беларуси

Еще одна игровая модель, оснащающаяся в стартовых конфигурациях процессором Intel Core i5−9300H, 8/256 ГБ памяти, графикой NVIDIA GeForce GTX 1050, а также экраном с 15,6-дюймовой матрицей разрешения Full HD. Существуют и более мощные варианты с процессором Core i7 девятого поколения и видеокартой уровня GTX 1650. Впрочем, подобные улучшения доступны и для других ноутбуков в подборке.

Пользователи пишут, что к плюсам лэптопа относятся дизайн (как и в случае с предыдущим ноутбуком от ASUS, он не кричащий), соотношение цена/мощность, тихая и достаточно эффективная система охлаждения. Недостатки: недостаточная яркость дисплея, один слот для оперативной памяти (значит, расширить ее будет сложнее), ограниченное количество USB-портов.

 

Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6

Пять ноутбуков, которые чаще других покупают в Беларуси

Наверное, один из самых «распиаренных» лэптопов в подборке, ведь производитель позиционирует его как альтернативу намного более дорогим MacBook Pro от компании Apple. Младшая модификация ноутбука Xiaomi содержит процессор Intel Core i5−8250U, 8/256 ГБ памяти, видеокарту NVIDIA GeForce MX250 и 15,6-дюймовый дисплей.

Дополнительные плюсы модели: удобные клавиатура и тачпад, качественные встроенные динамики, металлический корпус. Недостатки: глянцевый дисплей, один слот для оперативной памяти, не самое высокое время автономной работы.

 

Xiaomi RedmiBook 14

Пять ноутбуков, которые чаще других покупают в Беларуси

Чуть более простая модель от принадлежащего Xiaomi бренда Redmi с экраном диагональю 14 дюймов (Full HD), процессором Intel Core i5−8265U, 8/256 ГБ памяти и видеокартой NVIDIA GeForce MX250. К спорным моментам модели покупатели относят невозможность расширения оперативной памяти и отсутствие подсветки клавиатуры.

 
 
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Недавно мы рассказывали, какие телевизоры сейчас чаще других покупают в Беларуси. Сегодня проверим, какие пять ноутбуков могут похвастаться тем же.
 
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