Лучшая игра по «Звездным войнам»: обзор Star Wars Jedi: Fallen Order

Источник материала: IT.Tut.by

Star Wars Jedi: Fallen Order — первая за долгие годы качественная сюжетная игра по вселенной «Звездных войн». Взяв крутую постановку из серии Uncharted и боевую систему Sekiro: Shadows Die Twice, авторы создали, наверное, одну из самых атмосферных игр про джедаев. В то же время, критиковать ее можно так же долго, как и хвалить.





Действие Star Wars Jedi: Fallen Order разворачивается в период между третьим и четвертым эпизодами самой известной космической саги. После того, как был отдан Приказ 66, почти все джедаи были уничтожены. А за теми, от кого не получилось избавиться сразу, началась настоящая охота.

Главный герой Кэл Кэстис — падаван, которому удалось сбежать из лап Империи. Теперь он скрывается на одной из отдаленных планет, разбирая на части боевые корабли, оставшиеся после Войн клонов. Однажды он использует Силу для спасения своего товарища, чем выдает свое местоположение имперскому инквизитору.

Спастись из лап опасного врага Кэлу помогают сепаратисты, среди которых оказывается бывший джедай. Найдя новых друзей, юноша решает помочь им в возрождении Ордена джедаев. Так начинается долгое и опасное приключение, которое занесет главного героя и его команду на многие знакомые по фильмам и книгам планеты в далекой-далекой галактике.









Сюжет в Star Wars Jedi: Fallen Order не то чтобы рассказывает что-то новое для фанатов «Звездных войн». Авторы не раз упоминали, что консультировались со специалистами Disney по поводу белых пятен, которые не покрывают фильмы. Но ценность истории восстановления Ордена джедаев Кэлом Кэстисом сомнительна, учитывая события «Новой надежды», где никакого Ордена нет. Человеку, знакомому с изначальным материалом уже на моменте анонса было ясно, что ни к чему важному Fallen Order в финале не придет.

Зная ценность вселенной «Звездных войн» для Disney и то, как трепетно компания относится к лицензиям по ней (существует даже специальное подразделение, которое следит, чтобы все официальные медийные продукты не противоречили друг другу), у авторов игры не было большого пространство для креативных маневров. Потому что каждое сюжетной решение нужно было согласовывать.

В итоге Star Wars Jedi: Fallen Order получилась примерно на уровне «Изгоя один». Красивое, местами даже впечатляющее приключение, которое на самом деле рассказывает местечковую историю. Хотя понятно, что местечковая история в контексте «Звездных войн» состоит из множества космических перелетов, пары масштабных батальных сцен, десятка красивейших дуэлей на световых мечах и одного милого дроида, который попеременно играет роль лучшего друга и худшего стендап-комика в галактике.

И тут важно иметь в виду, что за долгие годы ни одной хоть отдаленно похожей на Fallen Order игры не выходило. Две части Star Wars Battlefront и экшены в лего-стилистике по мотивам фильмов новейшей трилогии — это все, что есть по теме. И только за то, что Fallen Order — это дорогая, сюжетная игра про джедая, ее стоит любить и уважать.





Тем более, что играть в нее часто интереснее, чем смотреть. Разработчики почти полностью скопировали боевую механику Sekiro: Shadow Die Twice, добавив в нее эстетику сражений на световых мечах. Несмотря на то, что Кэл — молодой джедай, он не бессмертен. Убивают тут так же часто, как и в игре From Software.

Каких-нибудь штурмовиков Империи можно уложить одним ударом. Или картинно отражать световым мечом их же выстрелы. А вот с более опасными противниками все не так просто. Герой погибает от нескольких укусов монстра или ударов более опытных имперских солдат. Приходится блокировать и вовремя контратаковать. Уворачиваться и восстанавливать здоровье специальными стимами, которыми делится дроид-компаньон BD-1.

В перерывах между сражениями герой исследует витиеватые уровни, открывает более короткие пути и находит места для медитаций — аналог костров из Dark Souls и той же Sekiro: Shadow Die Twice. Тут можно сохраниться, прокачать навыки и отдохнуть. После отдыха все противники на локации возрождаются. И приходится пробиваться сквозь них снова.





По сути, Star Wars Jedi: Fallen Order — это невероятно дорогая и красивая версия Sekiro во вселенной «Звездных войн». Еще пару лет назад никто не смог бы вообще представить, что такое возможно. Сделать невероятно сложную игру по самой популярной франшизе в мире — неожиданное решение.

В любой момент можно понизить уровень сложности, вплоть до самого низкого. Тогда игра превращается в симулятор полубога: Кэл одним взмахом меча раскидывает всех противников, не пропуская ни одного вражеского выпада или выстрела. В каком-то смысле так даже каноничней, все-таки мало какого джедая может победить паук (пусть даже тот размером с собаку).





Впрочем, если вы решитесь проходить Fallen Order на том уровне сложности, который считается «средним», то нужно знать пару вещей. Вдохновляясь Sekiro, разработчики тщательно скопировали внешнюю оболочку игр From Software. Но, к сожалению, они упустили суть.

Ведь та же Sekiro — это не только очень сильные враги, которые убивают главного героя с пары ударов и возрождаются каждый раз, когда тот отдохнет у костра. Это еще и ощущение от драк. Точность ударов. Своевременность действий. Быстрая реакция персонажа на нажатие кнопок на геймпаде. Понятные анимации главного героя и его противников. В конце концов, необычные враги, к которым нужно подбирать индивидуальную тактику.

И вот со всем этим у Star Wars Jedi: Fallen Order проблемы. Герой не может отпрыгнуть в сторону и увернуться от вражеского взмаха меча, потому что то ли нажатие кнопки не сработало, то ли прошлая анимация еще не закончилась. В итоге: пропущенный удар в критический момент и мгновенная смерть.

В Sekiro и Dark Souls ты всегда понимал, почему ты проиграл. В Fallen Order это неясно почти никогда. И в большинстве случаев виновата неотточенная боевая механика: герой вовремя не отпрыгнул, не подлечился, не поставил блок.

Впрочем, при всех своих недостатках, Star Wars Jedi: Fallen Order все еще хорошая игра. И отличный экшен про джедая. Другой такой нет и не предвидится. А в преддверии выхода заключительной части новейшей трилогии «Звездных войн» — идеальная игра, чтобы скоротать ожидание грандиозного финала саги.