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Ветеран Великой Отечественной из России завела блог в Instagram в 97 лет

18.11.2019 09:57 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Жительница Екатеринбурга Алефтина Груздкова завела профиль в Instagram в 97 лет. Об этом пишет Life.

Ее внук, Константин Перминов, рассказал, что купил бабушке планшет и установил ей Instagram, чтобы отвлечь от грустных мыслей: в июне ветерана ВОВ обокрали мошенники, представившиеся работниками газовых служб.

Сначала бабушка следила за страничкой внука, но потом у нее появилась своя небольшая аудитория, и родные решили создать ей свой аккаунт. Теперь 97-летняя россиянка выкладывает на своей странице снимки, видео, где она читает стихи, и даже делает сториз.

Внук отмечает, что теперь Алефтину Груздкову часто навещают гости из других стран: Австралии, Новой Зеландии, Голландии, Кипра и Америки. Это в основном фотографы, а как-то приезжала жена кинорежиссера, снимавшего «Метод Хитча» (Энди Теннанта).

Последний пост был посвящен тому, что бабушка упала и сломала шейку бедра. Но ей уже сделали операцию, и она идет на поправку.

«Секрет долголетия — не пить, не курить, никому не навредить», — говорится под одним из постов.

 
 
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Жительница Екатеринбурга Алефтина Груздкова завела профиль в Instagram в 97 лет. Об этом пишет Life.
 
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