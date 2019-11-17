Инсайдер раскрыл новые подробности о грядущем флагмане Samsung

Источник материала: IT.Tut.by

Известный точными прогнозами инсайдер Ice universe в своем Twitter-аккаунте поделился новыми сведениями о следующих флагманских смартфонах от Samsung.



Возможный дизайн новинок. Фото: Nitish Jalota / Behance

По мнению Ice universe, в Samsung решили отказаться от установки в линейку Galaxy S11 экранов типа «водопад», в которых левые и правые грани очень сильно загнуты. Подобный дисплей используется, например, в недавно анонсированном Huawei Mate 30 Pro. При этом инсайдер отметил: рамки по бокам дисплея аппаратов будут уже, чем в Galaxy Note10.

Напомним: ожидается, что анонс линейки смартфонов Galaxy S11 пройдет в феврале 2020 года. Производитель представит как минимум три аппарата с разными диагоналями панелей (6,4, 6,7 и 6,9 дюймов). Также известно, что первые два устройства будут доступны как в версиях с LTE-модулями, так и LTE/5G. Старшая модификация с увеличенным экраном будет продаваться только с поддержкой LTE/5G.

Процессором для новинок (во всяком случае, в нашем регионе) выступит Exynos 9830 (переименованный Exynos 990), построенный по 7-нм техпроцессу. От вырезов в экране под фронтальную камеру в новинках, скорее всего, отказываться не собираются. Правда их переместят в середину панелей, как в Galaxy Note 10.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны Samsung: