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Инсайдер раскрыл новые подробности о грядущем флагмане Samsung

18.11.2019 11:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Известный точными прогнозами инсайдер Ice universe в своем Twitter-аккаунте поделился новыми сведениями о следующих флагманских смартфонах от Samsung.

Инсайдер раскрыл новые подробности о грядущем флагмане Samsung
Возможный дизайн новинок. Фото: Nitish Jalota / Behance

По мнению Ice universe, в Samsung решили отказаться от установки в линейку Galaxy S11 экранов типа «водопад», в которых левые и правые грани очень сильно загнуты. Подобный дисплей используется, например, в недавно анонсированном Huawei Mate 30 Pro. При этом инсайдер отметил: рамки по бокам дисплея аппаратов будут уже, чем в Galaxy Note10.

Напомним: ожидается, что анонс линейки смартфонов Galaxy S11 пройдет в феврале 2020 года. Производитель представит как минимум три аппарата с разными диагоналями панелей (6,4, 6,7 и 6,9 дюймов). Также известно, что первые два устройства будут доступны как в версиях с LTE-модулями, так и LTE/5G. Старшая модификация с увеличенным экраном будет продаваться только с поддержкой LTE/5G.

Процессором для новинок (во всяком случае, в нашем регионе) выступит Exynos 9830 (переименованный Exynos 990), построенный по 7-нм техпроцессу. От вырезов в экране под фронтальную камеру в новинках, скорее всего, отказываться не собираются. Правда их переместят в середину панелей, как в Galaxy Note 10.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны Samsung:

 
 
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Известный точными прогнозами инсайдер Ice universe в своем Twitter-аккаунте поделился новыми сведениями о следующих флагманских смартфонах от Samsung.
 
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