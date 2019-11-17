Четыре известных научных эксперимента, к которым есть серьезные вопросы

Источник материала: IT.Tut.by

Ученые тоже люди и могут ошибаться или неправильно интерпретировать результаты своих экспериментов. Но порой это приводит к ужасным последствиям, вплоть до смерти причастных. 42.TUT.BY вспомнил четыре известных случая такого рода.

«Вселенная 25» и вымирание мышей



Кэлхун внутри полигона для экспериментов с мышами. Фото: wikimedia.org

Вы наверняка слышали про эксперимент с мышами американского этолога и исследователя психологии Джона Би Кэлхуна. Он назывался «Вселенная 25», где 25 означало порядковый номер.

В июле 1968 года ученый создал «утопию» для мышей: он оборудовал проволочный загон на базе Национального института психического здоровья 256 ящиками-гнездами (каждое на 15 мышей) с раздатчиками корма, воды и достаточным количеством материала для строительства гнезд. Затем запустил туда четыре пары мышей и позволил им размножаться.

По подсчетам исследователя, места в загоне хватило бы на 3 840 мышей, а подаваемой еды — на 9 500. Но на деле популяция мышей остановилась на 2 200 особях, после чего начала сокращаться. Эксперимент закончился в июне 1972 года — на тот момент в загоне обитало только 122 мыши, которые уже вышли из репродуктивного возраста.

Как так вышло? Вначале число мышей удваивалось каждые 55 дней. Но уже с 315 дня рост популяции замедлился, и численность обитателей загона удваивалась только каждые 145 дней. На тот момент в загоне жило 620 мышей, причем среди них выстроилась определенная иерархия: некоторые молодые самцы не нашли себе места в обществе и, искусанные и травмированные психологически, были изгнаны в самое неудобное место — в центр полигона. Указывалось, что старые самцы жили долго и не собирались уступать молодняку свое место.

Это привело к тому, что молодые беременные самки остались без защиты и были вынуждены сами проявлять агрессию, чтобы бороться за ресурсы. Причем агрессия наблюдалась и по отношению к детям, что привело к значительному снижению рождаемости.

На последней стадии эксперимента появилась группа самцов, которых ученый называл «красавцами» — они не боролись за самок, территорию или ресурсы, а просто ели, спали и чистили шерстку. Причем самки тоже не проявляли к ним интереса.

На основании увиденного Кэлхун сделал вывод, что при превышении определенной плотности населения и заполнении всех социальных ролей популяция начинает вымирать. Этот эксперимент также был использован как основа для концепции проксемики Эдварда Холла (если кратко, то проксемика изучает взаимоотношения особей в зависимости от расстояния между ними и наличия личного пространства).

Однако к выводам «Вселенной 25» все же есть ряд вопросов. Так, нет сведений о происхождении первых четырех пар мышей — возможно, они были из одного помета. Кроме того, температура в загоне была слишком высокой (+32 градусов), а полигон чистился лишь 1−2 раза в месяц, что явно мало при такой высокой популяции.

Еще одно справедливое замечание — ученый не указал возраст «красавчиков». Известно только, что они появились, когда средний возраст мышей составлял 770 дней. Это довольно солидная цифра, что может объяснять отсутствие желания бороться и спариваться. Что же касается падения рождаемости, то самки могли подхватить инфекцию извне.

Кроме того, эксперимент был ограничен стенами полигона. Если территория неограничена, то живые существа могут размножаться практически бесконечно, что доказывает пример с кроликами в Австралии. То есть, проблема кроется не в численности, а отсутствии свободного пространства.

Воздействие Wi-Fi на мозг крыс и мышей



Фото: vaun0815 / Unsplash

Еще один известный эксперимент был направлен на поиск связи между радиоволнами и раком мозга у мышей и крыс. Но результаты оказались довольно странными и противоречивыми.

Исследование началось еще в 2005 году в рамках Национальной токсикологической программы США (NTP). Три тысячи мышей и крыс, как самцов, так и самок, облучали радиоволнами с частотами, соответствующими стандартам GSM и CDMA в сетях 2G и 3G — со стадии эмбриона до двух лет (что примерно равно 70 годам у человека). Дозы разнились от нулевой для контрольной группы до 6 Вт на килограмм массы.

Всего в экспериментах участвовали семь тестовых групп по 90 «подопытных» в каждой. Глиомы возникли у 2−3% популяции, невриномы — у 1−6% (последние возникали гораздо чаще при повышении мощности излучения). Причем опухоли почему-то находили именно у самцов — может, потому, что у них больше масса тела.

Также у самцов крыс реже наблюдались случаи возрастной почечной недостаточности, да и вообще они жили дольше, чем «необлученные» крысы. Может, в этом случае радиоволны действовали как УВЧ-терапия, которая уменьшала воспалительные процессы.

Еще наблюдалось снижение веса у новорожденных крысят и повреждения ДНК в некоторых тканях, но сложно однозначно утверждать, что это вызвано именно радиоволнами.

В целом, результаты довольно неоднозначны. Во-первых, как справедливо заметил биостатик Дэвид Роке, мыши не люди, и не всегда то, что действует на мышах, воздействует и на нас. Во-вторых, непонятно, была ли у подопытных склонность к возникновению опухолей, и не являлась ли доза облучения слишком большой для таких крошечных созданий.

В-третьих, сейчас уровень излучения от телефонов снижается, в том числе потому, что вырастает количество базовых станций . А исследование, проведенное в Австралии, показало, что за 29 лет количество случаев возникновения опухолей у людей практически не изменилось. Так что не стоит выбрасывать телефоны, пока мы не получим однозначных выводов.

Стэнфордский тюремный эксперимент: правда или постановка?



Кадр из фильма «Эксперимент» 2010 года. Источник: КиноПоиск

Про Стэнфордский тюремный эксперимент писали книги и снимали фильмы. Но в прошлом году несколько исследователей заявили, что это постановка.

Если кратко, то американский психолог Филипп Зимбардо провел в 1971 году эксперимент в Стэнфордском университете. Его целью было изучить реакцию человека на ограничение свободы и условия тюремной жизни. Участники эксперименты играли роли охранников и заключенных и жили в условной тюрьме в подвале. При этом охранники носили униформу и деревянные дубинки, а заключенные были облачены в халаты без нижнего белья, на их головах были чулки, имитирующий лысины, а на лодыжках качалась маленькая цепочка.

В результате в каждом третьем охраннике обнаружились садистские наклонности, а заключенные оказались сильно травмированы морально. Двоих пришлось исключить из эксперимента раньше времени.

Однако в 2018 году появилась информация о том, что эксперимент мог быть постановочным. Так, американский писатель Бен Блум опубликовал подробную статью в издании Medium. В частности, он нашел в архиве запись беседы помощников Зимбардо с одним из «тюремщиков», где ему объясняют, как надо вести себя с «заключенными». А один из участников эксперимента Дуглас Корпи признался, что симулировал симптомы психоза, чтобы поскорей выйти из эксперимента.

Французский экономист, социолог и режиссер Тибо Ле Тексье, планировавший снять документальный фильм об эксперименте, также обнаружил в архиве Стэнфордского университета рабочие записи Зимбардо и вместо фильма написал книгу «История одной лжи». По его словам , Зимбардо был ярым противником авторитаризма и задумал этот эксперимент как хэппенинг. Ле Тексье также утверждает, что каждый участник был проинструктирован, как себя вести, и если кто-то плохо или неправильно исполнял свою роль, Зимбардо вызывал его к себе и корректировал.

Конечно, это не значит, что находиться в тюрьме легко и приятно. Но в данном случае имеются явные нарушения интерпретации результатов: частный случай распространили на всю человеческую популяцию.

Подлог о стволовых клетках, что привел к смерти одного из авторов

Харуки Обоката в 2014 году. Фото: KYODO

Если предыдущие эксперименты, скорее, неверно поняли, то в случае с исследованием японской ученой Харуки Обоката можно усмотреть натуральный подлог.

Все началось с того, что в 2014 году в одном из основных научных журналов Nature появились две статьи (вот ссылка на одну ). В качестве основного автора указывалась японская исследовательница Харуки Обоката. А в качестве соавторов — двое известных в Японии ученых: Йосики Сасаи и Терухико Вакаяма. Втроем они работали с институте Рикен.

В статьях описывалась поистине прорывная технология — что обычные клетки можно превратить в стволовые, просто подвергнув их воздействию кислоты и пропуская через узкие отверстия. Это ожидаемо произвело фурор в журналистском сообществе. Но уже скоро научное сообщество подвергло выводы Обокаты сомнениям.

Во-первых, их насторожило, что в качестве соавтора указывался Чарльз Ваканти — ученый с неоднозначной репутацией, который уже пытался раньше «вывести» стволовые клетки. Во-вторых, эту публикацию до Nature отвергли престижные научные журналы Science и Cell. В-третьих, пользователи Сети заметили, что иллюстрации было здорово подправлены в Photoshop.

Позднее ученые не смогли повторить эксперимент японки, и разразился скандал. Обоката была вынуждена признаться в подделке некоторых данных, не смогла повторить эксперимент под видеокамерами, однако продолжала утверждать, что все же получала стволовые клетки по своему методу. Но это ей не помогло — институт Рикен официально признал , что Обоката подделала данные, а пять изображений в статье Nature были сфабрикованы.

Исследовательницу уволили, а ее статью отозвали из Nature. Позже одного из соавторов злосчастной статьи, Есики Сасаи, руководившего лабораторией, где проводились «эксперименты», нашли повешенным в лестничном холле в здании института Рикен.